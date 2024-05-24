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Российского посла в Армении вызвали в Москву
Российского посла в Армении вызвали в Москву - РИА Новости, 24.05.2024
Российского посла в Армении вызвали в Москву
Российский посол в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:09
2024-05-24T14:09
2024-05-24T14:12
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский посол в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Как отмечается в размещенном на сайте МИД РФ документе, "24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций".
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армения, москва, россия, сергей копыркин, мария захарова, политика
Армения, Москва, Россия, Сергей Копыркин, Мария Захарова, Политика
Российского посла в Армении вызвали в Москву
Российского посла в Армении Копыркина вызвали в Москву для консультаций