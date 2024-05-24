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Российского посла в Армении вызвали в Москву - РИА Новости, 24.05.2024
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14:09 24.05.2024 (обновлено: 14:12 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/posol-1948125027.html
Российского посла в Армении вызвали в Москву
Российского посла в Армении вызвали в Москву - РИА Новости, 24.05.2024
Российского посла в Армении вызвали в Москву
Российский посол в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:09
2024-05-24T14:12
армения
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россия
сергей копыркин
мария захарова
политика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский посол в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Как отмечается в размещенном на сайте МИД РФ документе, "24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций".
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армения, москва, россия, сергей копыркин, мария захарова, политика
Армения, Москва, Россия, Сергей Копыркин, Мария Захарова, Политика
Российского посла в Армении вызвали в Москву

Российского посла в Армении Копыркина вызвали в Москву для консультаций

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский посол в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Как отмечается в размещенном на сайте МИД РФ документе, "24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций".
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АрменияМоскваРоссияСергей КопыркинМария ЗахароваПолитика
 
 
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