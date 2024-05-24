https://ria.ru/20240524/popov-1948176095.html

Суд оставил генерала Попова в СИЗО

Суд оставил генерала Попова в СИЗО - РИА Новости, 24.05.2024

Суд оставил генерала Попова в СИЗО

Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:47

2024-05-24T16:47

2024-05-24T17:56

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, сообщил корреспондент РИА Новости."Суд не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда", — огласил решение судья, отклонив жалобу защиты на арест.Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настаивал прокурор, так как должны были оглашаться данные о месте жительства генерала и содержащие гостайну сведения о ходе проведения спецоперации.Попов был доставлен в суд и разместился за столом рядом с адвокатом. При этом несколько часов назад их не оказалось в 235-м гарнизонном военном суде, который должен был рассмотреть ходатайство следствия о смягчении меры пресечения. Заседание перенесли на 27 мая.В четверг Следственный комитет заявил, что ведомство ходатайствует об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".Как сообщал 235-й гарнизонный военный суд, генерала арестовали 17 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023-м более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.За последние время суд арестовал несколько высокопоставленных военных: замминистра обороны Тимура Иванова и начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Обоим предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Иванова временно отстранили от должности.Кроме того, под арест попал глава управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий — по обвинению в превышении полномочий, а также начальник Главного управления связи ВС России, замглавы Генштаба Вадим Шамарин — его подозревают в получении взятки в размере 36 миллионов рублей.

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https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), запорожская область, тимур иванов, юрий кузнецов