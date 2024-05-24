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Суд оставил генерала Попова в СИЗО - РИА Новости, 24.05.2024
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16:47 24.05.2024 (обновлено: 17:56 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/popov-1948176095.html
Суд оставил генерала Попова в СИЗО
Суд оставил генерала Попова в СИЗО - РИА Новости, 24.05.2024
Суд оставил генерала Попова в СИЗО
Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:47
2024-05-24T17:56
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, сообщил корреспондент РИА Новости."Суд не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда", — огласил решение судья, отклонив жалобу защиты на арест.Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настаивал прокурор, так как должны были оглашаться данные о месте жительства генерала и содержащие гостайну сведения о ходе проведения спецоперации.Попов был доставлен в суд и разместился за столом рядом с адвокатом. При этом несколько часов назад их не оказалось в 235-м гарнизонном военном суде, который должен был рассмотреть ходатайство следствия о смягчении меры пресечения. Заседание перенесли на 27 мая.В четверг Следственный комитет заявил, что ведомство ходатайствует об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".Как сообщал 235-й гарнизонный военный суд, генерала арестовали 17 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023-м более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.За последние время суд арестовал несколько высокопоставленных военных: замминистра обороны Тимура Иванова и начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Обоим предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Иванова временно отстранили от должности.Кроме того, под арест попал глава управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий — по обвинению в превышении полномочий, а также начальник Главного управления связи ВС России, замглавы Генштаба Вадим Шамарин — его подозревают в получении взятки в размере 36 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html
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вооруженные силы рф, происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), запорожская область, тимур иванов, юрий кузнецов
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская область, Тимур Иванов, Юрий Кузнецов
Суд оставил генерала Попова в СИЗО

Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й общевойсковой армией генерала Попова

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенерал-майор Иван Попов в суде
Генерал-майор Иван Попов в суде - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Генерал-майор Иван Попов в суде
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Суд не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда", — огласил решение судья, отклонив жалобу защиты на арест.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
Вчера, 08:00
Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настаивал прокурор, так как должны были оглашаться данные о месте жительства генерала и содержащие гостайну сведения о ходе проведения спецоперации.
Попов был доставлен в суд и разместился за столом рядом с адвокатом. При этом несколько часов назад их не оказалось в 235-м гарнизонном военном суде, который должен был рассмотреть ходатайство следствия о смягчении меры пресечения. Заседание перенесли на 27 мая.
Марат Тамбиев - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Дело о крупнейшей взятке в истории современной России дошло до суда
23 мая, 09:42
В четверг Следственный комитет заявил, что ведомство ходатайствует об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".
Как сообщал 235-й гарнизонный военный суд, генерала арестовали 17 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023-м более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Об отстранении Попова от командования 58-й армией стало известно в июле 2023 года, когда депутат от "Единой России", член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев выложил в своем Telegram-канале аудиосообщение генерала. Как заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, это было обращение для закрытого чата командиров и бойцов 58-й армии, а Гурулеву не стоило устраивать политическое шоу.

Коттедж в Краснодаре, принадлежащий сестре жены начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
У семьи кадровика Минобороны нашли коттедж в элитном районе Краснодара
17 мая, 07:09
За последние время суд арестовал несколько высокопоставленных военных: замминистра обороны Тимура Иванова и начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Обоим предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Иванова временно отстранили от должности.
Кроме того, под арест попал глава управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий — по обвинению в превышении полномочий, а также начальник Главного управления связи ВС России, замглавы Генштаба Вадим Шамарин — его подозревают в получении взятки в размере 36 миллионов рублей.
Руководитель общественного движения Запорожской области Мы вместе с Россией Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Рогов заявил, что командующий 20-й армией снят с должности
Вчера, 00:47
 
Вооруженные силы РФПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Запорожская областьТимур ИвановЮрий Кузнецов
 
 
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