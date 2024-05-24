https://ria.ru/20240524/popov-1948134254.html
Генерала Попова доставили в суд
Генерала Попова доставили в суд - РИА Новости, 24.05.2024
Генерала Попова доставили в суд
Экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова доставили в суд, где будет рассматриваться жалоба защиты на его арест, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:36
2024-05-24T14:36
2024-05-24T14:47
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова доставили в суд, где будет рассматриваться жалоба защиты на его арест, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.Генерал был доставлен в суд в наручниках в сопровождении трех сотрудников военной полиции.В четверг СК РФ сообщил, что следствие ходатайствует об изменении Попову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".Это ходатайство в пятницу должен был рассмотреть 235-й гарнизонный военный суд, однако ввиду того, что Попов и его защитник не прибыли на заседание, судья отложил его на 27 мая.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Генерала Попова доставили в суд
Генерала Попова доставили в суд, где рассмотрят жалобу защиты на его арест