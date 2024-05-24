https://ria.ru/20240524/popov-1948134254.html

Генерала Попова доставили в суд

Генерала Попова доставили в суд - РИА Новости, 24.05.2024

Генерала Попова доставили в суд

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова доставили в суд, где будет рассматриваться жалоба защиты на его арест, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:36

2024-05-24T14:36

2024-05-24T14:47

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова доставили в суд, где будет рассматриваться жалоба защиты на его арест, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.Генерал был доставлен в суд в наручниках в сопровождении трех сотрудников военной полиции.В четверг СК РФ сообщил, что следствие ходатайствует об изменении Попову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".Это ходатайство в пятницу должен был рассмотреть 235-й гарнизонный военный суд, однако ввиду того, что Попов и его защитник не прибыли на заседание, судья отложил его на 27 мая.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф