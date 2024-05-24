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Владимирским бойцам в зону СВО отправили древесину для стройки укрытий
Владимирским бойцам в зону СВО отправили древесину для стройки укрытий - РИА Новости, 24.05.2024
Владимирским бойцам в зону СВО отправили древесину для стройки укрытий
Владимирская область отправила в зону спецоперации 10 кубических метров пиломатериала для строительства укрытий, сообщило правительство региона. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:58
2024-05-24T11:58
2024-05-24T11:58
надежные люди
владимирская область
собинский район
сво
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РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Владимирская область отправила в зону спецоперации 10 кубических метров пиломатериала для строительства укрытий, сообщило правительство региона. "Владимирским бойцам в зону СВО отправлена очередная доппомощь. В рамках помощи подшефным воинским частям от администрации Собинского района и правительства Владимирской области отправился гуманитарный груз с 10 кубами пиломатериала из березовой древесины, который является ценным стройматериалом при возведении надежных укрытий для военнослужащих", - сообщается в Telegram-канале правительства Владимирской области. Уточняется, что в ближайшее время состоится еще одна отправка из района. Бойцам передадут одежду, технику, продукты, предметы личной гигиены на общую сумму более 2 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240523/pomosch-1947973306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, собинский район, сво
Надежные люди, Владимирская область, Собинский район, СВО