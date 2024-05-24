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Владимирским бойцам в зону СВО отправили древесину для стройки укрытий - РИА Новости, 24.05.2024
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11:58 24.05.2024
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Владимирским бойцам в зону СВО отправили древесину для стройки укрытий
Владимирским бойцам в зону СВО отправили древесину для стройки укрытий - РИА Новости, 24.05.2024
Владимирским бойцам в зону СВО отправили древесину для стройки укрытий
Владимирская область отправила в зону спецоперации 10 кубических метров пиломатериала для строительства укрытий, сообщило правительство региона. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:58
2024-05-24T11:58
надежные люди
владимирская область
собинский район
сво
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РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Владимирская область отправила в зону спецоперации 10 кубических метров пиломатериала для строительства укрытий, сообщило правительство региона. "Владимирским бойцам в зону СВО отправлена очередная доппомощь. В рамках помощи подшефным воинским частям от администрации Собинского района и правительства Владимирской области отправился гуманитарный груз с 10 кубами пиломатериала из березовой древесины, который является ценным стройматериалом при возведении надежных укрытий для военнослужащих", - сообщается в Telegram-канале правительства Владимирской области. Уточняется, что в ближайшее время состоится еще одна отправка из района. Бойцам передадут одежду, технику, продукты, предметы личной гигиены на общую сумму более 2 миллионов рублей.
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владимирская область
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владимирская область, собинский район, сво
Надежные люди, Владимирская область, Собинский район, СВО

Владимирским бойцам в зону СВО отправили древесину для стройки укрытий

© Фото : Правительство Владимирской области/TelegramВладимирским бойцам в зону СВО отправили древесину для стройки укрытий
Владимирским бойцам в зону СВО отправили древесину для стройки укрытий - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Правительство Владимирской области/Telegram
Владимирским бойцам в зону СВО отправили древесину для стройки укрытий
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Владимирская область отправила в зону спецоперации 10 кубических метров пиломатериала для строительства укрытий, сообщило правительство региона.
"Владимирским бойцам в зону СВО отправлена очередная доппомощь. В рамках помощи подшефным воинским частям от администрации Собинского района и правительства Владимирской области отправился гуманитарный груз с 10 кубами пиломатериала из березовой древесины, который является ценным стройматериалом при возведении надежных укрытий для военнослужащих", - сообщается в Telegram-канале правительства Владимирской области.
Кубань передала технику для мотострелкового полка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Кубань передала технику для мотострелкового полка в зоне СВО
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Уточняется, что в ближайшее время состоится еще одна отправка из района. Бойцам передадут одежду, технику, продукты, предметы личной гигиены на общую сумму более 2 миллионов рублей.
 
Надежные людиВладимирская областьСобинский районСВО
 
 
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