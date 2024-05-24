https://ria.ru/20240524/pomosch-1948083922.html

Владимирским бойцам в зону СВО отправили древесину для стройки укрытий

Владимирским бойцам в зону СВО отправили древесину для стройки укрытий - РИА Новости, 24.05.2024

Владимирским бойцам в зону СВО отправили древесину для стройки укрытий

Владимирская область отправила в зону спецоперации 10 кубических метров пиломатериала для строительства укрытий, сообщило правительство региона. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:58

2024-05-24T11:58

2024-05-24T11:58

надежные люди

владимирская область

собинский район

сво

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РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Владимирская область отправила в зону спецоперации 10 кубических метров пиломатериала для строительства укрытий, сообщило правительство региона. "Владимирским бойцам в зону СВО отправлена очередная доппомощь. В рамках помощи подшефным воинским частям от администрации Собинского района и правительства Владимирской области отправился гуманитарный груз с 10 кубами пиломатериала из березовой древесины, который является ценным стройматериалом при возведении надежных укрытий для военнослужащих", - сообщается в Telegram-канале правительства Владимирской области. Уточняется, что в ближайшее время состоится еще одна отправка из района. Бойцам передадут одежду, технику, продукты, предметы личной гигиены на общую сумму более 2 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240523/pomosch-1947973306.html

владимирская область

собинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимирская область, собинский район, сво