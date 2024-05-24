https://ria.ru/20240524/podmoskove-1948115036.html

В Подмосковье по программе "Земский доктор/ фельдшер" устроились 33 медика

В Подмосковье по программе "Земский доктор/ фельдшер" устроились 33 медика - РИА Новости, 24.05.2024

В Подмосковье по программе "Земский доктор/ фельдшер" устроились 33 медика

В медицинские учреждения Подмосковья с начала года вышли на работу 33 "Земских врача" и "Земских фельдшера", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:41

2024-05-24T13:41

2024-05-24T13:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

врачи

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В медицинские учреждения Подмосковья с начала года вышли на работу 33 "Земских врача" и "Земских фельдшера", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Врачи и средний медицинский персонал, которые трудоустраиваются работать в сельскую местность, могут стать участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и получить денежную выплату. Врачам выплачивают до 1,5 миллиона рублей, а средним медицинским специалистам – до 750 тысяч рублей. Сумма выплаты зависит от удаленности территории. "В Подмосковье действует большой комплекс мер соцподдержки для медицинских специалистов. Это компенсация аренды жилья, соципотека, предоставление бесплатных земельных участков, программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и другие", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. По его словам, важно улучшать доступность медицинской помощи как в городской черте, так и в отдаленных территориях. С этого года в Московской области расширили перечень специальностей для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Теперь принять участие в программе "Земский доктор" могут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, врачи физической и реабилитационной медицины.

https://ria.ru/20240523/zdorove-1947881225.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, врачи