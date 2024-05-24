Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье по программе "Земский доктор/ фельдшер" устроились 33 медика - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:41 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/podmoskove-1948115036.html
В Подмосковье по программе "Земский доктор/ фельдшер" устроились 33 медика
В Подмосковье по программе "Земский доктор/ фельдшер" устроились 33 медика - РИА Новости, 24.05.2024
В Подмосковье по программе "Земский доктор/ фельдшер" устроились 33 медика
В медицинские учреждения Подмосковья с начала года вышли на работу 33 "Земских врача" и "Земских фельдшера", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:41
2024-05-24T13:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
врачи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595738579_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_034a8ae4c5aa2f50348a0f387d7b7c51.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В медицинские учреждения Подмосковья с начала года вышли на работу 33 "Земских врача" и "Земских фельдшера", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Врачи и средний медицинский персонал, которые трудоустраиваются работать в сельскую местность, могут стать участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и получить денежную выплату. Врачам выплачивают до 1,5 миллиона рублей, а средним медицинским специалистам – до 750 тысяч рублей. Сумма выплаты зависит от удаленности территории. "В Подмосковье действует большой комплекс мер соцподдержки для медицинских специалистов. Это компенсация аренды жилья, соципотека, предоставление бесплатных земельных участков, программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и другие", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. По его словам, важно улучшать доступность медицинской помощи как в городской черте, так и в отдаленных территориях. С этого года в Московской области расширили перечень специальностей для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Теперь принять участие в программе "Земский доктор" могут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, врачи физической и реабилитационной медицины.
https://ria.ru/20240523/zdorove-1947881225.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595738579_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_a952dfe680ffab8b9be88028755f208b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Врачи

В Подмосковье по программе "Земский доктор/ фельдшер" устроились 33 медика

© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач измеряет давление
Врач измеряет давление - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Врач измеряет давление
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В медицинские учреждения Подмосковья с начала года вышли на работу 33 "Земских врача" и "Земских фельдшера", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи и средний медицинский персонал, которые трудоустраиваются работать в сельскую местность, могут стать участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и получить денежную выплату. Врачам выплачивают до 1,5 миллиона рублей, а средним медицинским специалистам – до 750 тысяч рублей. Сумма выплаты зависит от удаленности территории.
Съемка родинки для проведения обследования - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Жители Подмосковья смогут проверить родинки 25 мая
23 мая, 13:43
"В Подмосковье действует большой комплекс мер соцподдержки для медицинских специалистов. Это компенсация аренды жилья, соципотека, предоставление бесплатных земельных участков, программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и другие", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
По его словам, важно улучшать доступность медицинской помощи как в городской черте, так и в отдаленных территориях.
С этого года в Московской области расширили перечень специальностей для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Теперь принять участие в программе "Земский доктор" могут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, врачи физической и реабилитационной медицины.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей СапанюкВрачи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала