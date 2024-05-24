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Песков рассказал, как прошли переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024
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17:30 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/peskov-1948195928.html
Песков рассказал, как прошли переговоры Путина и Лукашенко
Песков рассказал, как прошли переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024
Песков рассказал, как прошли переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко в предметном плане прошли очень хорошо, во время переговоров в расширенном составе состоялся... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:30
2024-05-24T17:30
россия
дмитрий песков
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко в предметном плане прошли очень хорошо, во время переговоров в расширенном составе состоялся обмен мнениями по концептуальным вопросам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И в предметном плане очень хорошо, и узкий состав (обсудил - ред.) прям конкретные вопросы взаимодействия в плане экономики по разным отраслям. А на расширенном даже был обмен мнениями по концептуальным вопросам, на которые стоит ориентироваться двум странам в целях опережающего развития в плане суверенной экономики. То есть, то что должны делать страны, чтобы по ключевым областям будущего на шаг опережать конкурентов", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Песков рассказал, как прошли переговоры Путина и Лукашенко

Песков: переговоры Путина и Лукашенко в предметном плане прошли очень хорошо

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко в предметном плане прошли очень хорошо, во время переговоров в расширенном составе состоялся обмен мнениями по концептуальным вопросам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И в предметном плане очень хорошо, и узкий состав (обсудил - ред.) прям конкретные вопросы взаимодействия в плане экономики по разным отраслям. А на расширенном даже был обмен мнениями по концептуальным вопросам, на которые стоит ориентироваться двум странам в целях опережающего развития в плане суверенной экономики. То есть, то что должны делать страны, чтобы по ключевым областям будущего на шаг опережать конкурентов", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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