https://ria.ru/20240524/peskov-1948195928.html

Песков рассказал, как прошли переговоры Путина и Лукашенко

Песков рассказал, как прошли переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024

Песков рассказал, как прошли переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко в предметном плане прошли очень хорошо, во время переговоров в расширенном составе состоялся... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:30

2024-05-24T17:30

2024-05-24T17:30

россия

дмитрий песков

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко в предметном плане прошли очень хорошо, во время переговоров в расширенном составе состоялся обмен мнениями по концептуальным вопросам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И в предметном плане очень хорошо, и узкий состав (обсудил - ред.) прям конкретные вопросы взаимодействия в плане экономики по разным отраслям. А на расширенном даже был обмен мнениями по концептуальным вопросам, на которые стоит ориентироваться двум странам в целях опережающего развития в плане суверенной экономики. То есть, то что должны делать страны, чтобы по ключевым областям будущего на шаг опережать конкурентов", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240524/sg-1948194653.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко