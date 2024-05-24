https://ria.ru/20240524/peregovory-1948192381.html
Путин высоко оценил переговоры с Лукашенко
Путин высоко оценил переговоры с Лукашенко - РИА Новости, 24.05.2024
Путин высоко оценил переговоры с Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин назвал переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко очень продуктивными. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:24
2024-05-24T17:24
2024-05-24T17:32
политика
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко очень продуктивными."Согласен с Александром Григорьевичем, сегодняшние переговоры были очень продуктивными. С участием вице-премьеров и отраслевых министров рассмотрели практически все ключевые вопросы российско-белорусского сотрудничества в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html
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политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Политика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин высоко оценил переговоры с Лукашенко
Путин назвал переговоры с Лукашенко очень продуктивными