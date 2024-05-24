Рейтинг@Mail.ru
В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 24.05.2024 (обновлено: 16:58 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/peregovory-1948175459.html
В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе
В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе - РИА Новости, 24.05.2024
В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске проводят переговоры в расширенном составе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:46
2024-05-24T16:58
белоруссия
россия
минск
владимир путин
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948166904_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_ee9f11ab295c42964d1bd21a1a6e2c75.jpg
МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске проводят переговоры в расширенном составе, передает корреспондент РИА Новости.В переговорах в расширенном составе с российской стороны также участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны РФ Андрей Белоусов, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.С белорусской стороны в переговорах участвуют первый вице-премьер Николай Снопков, вице-премьер Петр Пархомчик, председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, министр иностранных дел Сергей Алейник, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр финансов Юрий Селиверстов, министр экономики Юрий Чеботарь, министр обороны Виктор Хренин, посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков.Переговоры проходят во Дворце Независимости. Ранее лидеры государств провели переговоры в узком составе.Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента РФ приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.
https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лукашенко приветствует российскую делегацию
Лукашенко приветствует российскую делегацию
2024-05-24T16:46
true
PT0M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948166904_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_2b3da471ecf9ce288572b86d8191d260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, минск, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе

В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко с участием членов правительства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске проводят переговоры в расширенном составе, передает корреспондент РИА Новости.
В переговорах в расширенном составе с российской стороны также участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны РФ Андрей Белоусов, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
С белорусской стороны в переговорах участвуют первый вице-премьер Николай Снопков, вице-премьер Петр Пархомчик, председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, министр иностранных дел Сергей Алейник, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр финансов Юрий Селиверстов, министр экономики Юрий Чеботарь, министр обороны Виктор Хренин, посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков.
Переговоры проходят во Дворце Независимости. Ранее лидеры государств провели переговоры в узком составе.
Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента РФ приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.
Флажки России и Белоруссии
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Вчера, 08:03
 
БелоруссияРоссияМинскВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала