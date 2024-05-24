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В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе

В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе - РИА Новости, 24.05.2024

В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске проводят переговоры в расширенном составе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:46

2024-05-24T16:46

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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске проводят переговоры в расширенном составе, передает корреспондент РИА Новости.В переговорах в расширенном составе с российской стороны также участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны РФ Андрей Белоусов, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.С белорусской стороны в переговорах участвуют первый вице-премьер Николай Снопков, вице-премьер Петр Пархомчик, председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, министр иностранных дел Сергей Алейник, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр финансов Юрий Селиверстов, министр экономики Юрий Чеботарь, министр обороны Виктор Хренин, посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков.Переговоры проходят во Дворце Независимости. Ранее лидеры государств провели переговоры в узком составе.Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента РФ приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

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белоруссия, россия, минск, владимир путин, александр лукашенко, в мире