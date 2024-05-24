https://ria.ru/20240524/peregovory-1948135197.html

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Минске в узком составе

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Минске в узком составе - РИА Новости, 24.05.2024

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Минске в узком составе

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске, сообщил корреспондент... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:38

2024-05-24T14:38

2024-05-24T15:26

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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости."Перед нашим выездом сюда нам доложили, что происходит по конкретным направлениям работ. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов (у Москвы и Минска. — Прим. ред.) нет, так как я понял из докладов", — сказал российский лидер во время публичной части встречи.По его словам, работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, сегодня предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов.Затем главы государств проведут встречу в расширенном составе.Путин прилетел в Минск вечером в четверг, Лукашенко встретил его в аэропорту. После приземления президент России рассказал, что намерен обсудить с коллегой вопросы безопасности, а также участия Белоруссии в учениях с нестратегическим ядерным оружием.Как сообщали в пресс-службе Кремля, визит проходит по приглашению главы принимающей страны.Как ожидается, стороны поговорят об интеграционной повестке и реализации решений, принятых Высшим Госсоветом Союзного государства, политическом диалоге, продвижении совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укреплении безопасности, взаимодействии в гуманитарной сфере. Кроме того, в центре внимания традиционно будут международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.

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https://ria.ru/20240524/belousov-1948079101.html

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

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Церемония официальной встречи Путина и Лукашенко в Минске Церемония официальной встречи Путина и Лукашенко в Минске 2024-05-24T14:38 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, сергей лавров