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Лукашенко назвал приоритетную тему на переговорах с Путиным - РИА Новости, 24.05.2024
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00:20 24.05.2024 (обновлено: 01:07 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/peregovory-1948025236.html
Лукашенко назвал приоритетную тему на переговорах с Путиным
Лукашенко назвал приоритетную тему на переговорах с Путиным - РИА Новости, 24.05.2024
Лукашенко назвал приоритетную тему на переговорах с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным тема безопасности будет вынесена на... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T00:20
2024-05-24T01:07
китай
белоруссия
минск
александр лукашенко
владимир путин
в мире
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным тема безопасности будет вынесена на первый план. "Думаю, что как обычно вопросы безопасности (вынесем – ред.) на первый план", - сказал Лукашенко во время встречи с Путиным, которая проходит в аэропорту Минска сразу после прилета российского президента. Кроме того, в расширенном формате планируется обсудить экономические вопросы, добавил белорусский президент. В ходе встречи Лукашенко шутя заметил, что сложилась такая традиция в его отношениях с Путиным, что нет времени днем начать переговоры, они начинаются ближе к полуночи. "Думаю, ничего страшного, просто у вас был тяжелый день, непростые переговоры с королем Бахрейна", - отметил он. На что Путин возразил, что они были приятными. "Я вас приветствую на родной вам белорусской земле, белорусский народ будет рад знать, что вы приехали к нам. После выборов (президента в России – ред.) это один из первых визитов, после КНР, наших друзей. Мы обсудим и наши отношения с Китаем. У меня есть очень интересные предложения по нашему региону и дальше, закавказскому", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240523/vizity-1948017256.html
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945030845.html
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китай, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Китай, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко назвал приоритетную тему на переговорах с Путиным

Лукашенко: на переговорах с Путиным тему безопасности вынесут на первый план

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию
© POOL
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Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным тема безопасности будет вынесена на первый план.
"Думаю, что как обычно вопросы безопасности (вынесем – ред.) на первый план", - сказал Лукашенко во время встречи с Путиным, которая проходит в аэропорту Минска сразу после прилета российского президента. Кроме того, в расширенном формате планируется обсудить экономические вопросы, добавил белорусский президент.
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Путин и Лукашенко в Минске обсудят результаты международных визитов
Вчера, 22:29
В ходе встречи Лукашенко шутя заметил, что сложилась такая традиция в его отношениях с Путиным, что нет времени днем начать переговоры, они начинаются ближе к полуночи. "Думаю, ничего страшного, просто у вас был тяжелый день, непростые переговоры с королем Бахрейна", - отметил он. На что Путин возразил, что они были приятными.
"Я вас приветствую на родной вам белорусской земле, белорусский народ будет рад знать, что вы приехали к нам. После выборов (президента в России – ред.) это один из первых визитов, после КНР, наших друзей. Мы обсудим и наши отношения с Китаем. У меня есть очень интересные предложения по нашему региону и дальше, закавказскому", - сказал Лукашенко.
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