https://ria.ru/20240524/peregovory-1948025236.html

Лукашенко назвал приоритетную тему на переговорах с Путиным

Лукашенко назвал приоритетную тему на переговорах с Путиным - РИА Новости, 24.05.2024

Лукашенко назвал приоритетную тему на переговорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным тема безопасности будет вынесена на... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T00:20

2024-05-24T00:20

2024-05-24T01:07

китай

белоруссия

минск

александр лукашенко

владимир путин

в мире

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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным тема безопасности будет вынесена на первый план. "Думаю, что как обычно вопросы безопасности (вынесем – ред.) на первый план", - сказал Лукашенко во время встречи с Путиным, которая проходит в аэропорту Минска сразу после прилета российского президента. Кроме того, в расширенном формате планируется обсудить экономические вопросы, добавил белорусский президент. В ходе встречи Лукашенко шутя заметил, что сложилась такая традиция в его отношениях с Путиным, что нет времени днем начать переговоры, они начинаются ближе к полуночи. "Думаю, ничего страшного, просто у вас был тяжелый день, непростые переговоры с королем Бахрейна", - отметил он. На что Путин возразил, что они были приятными. "Я вас приветствую на родной вам белорусской земле, белорусский народ будет рад знать, что вы приехали к нам. После выборов (президента в России – ред.) это один из первых визитов, после КНР, наших друзей. Мы обсудим и наши отношения с Китаем. У меня есть очень интересные предложения по нашему региону и дальше, закавказскому", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20240523/vizity-1948017256.html

https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945030845.html

китай

белоруссия

минск

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китай, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, в мире