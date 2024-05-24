https://ria.ru/20240524/oruzhie-1948166181.html

Источник в ЕС: у Брюсселя нет доказательств поставок Китаем оружия России

Источник в ЕС: у Брюсселя нет доказательств поставок Китаем оружия России - РИА Новости, 24.05.2024

Источник в ЕС: у Брюсселя нет доказательств поставок Китаем оружия России

У ЕС и Великобритании нет доказательств поставок Китаем летального оружия России, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:17

2024-05-24T16:17

2024-05-24T16:27

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. У ЕС и Великобритании нет доказательств поставок Китаем летального оружия России, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "У нас нет, и британские коллеги не сообщали о наличии данных о передаче Китаем летального вооружения России", - сказал он. По его словам, Евросоюз говорит "о передаче товаров двойного назначения", которые российский ВПК якобы использует для изготовления вооружения. В связи с этим ЕС ввел ряд ограничений против китайских компаний.

https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html

китай

великобритания

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китай, великобритания, россия, евросоюз, в мире