https://ria.ru/20240524/opasnost-1948182210.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.05.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:03

2024-05-24T17:03

2024-05-24T17:17

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Корреспондент РИА новости передает, что в городе работает сирена и был слышен один громкий взрыв в небе в районе Харьковской горы.

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность