https://ria.ru/20240524/obstrel-1948120410.html

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, пострадала женщина

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, пострадала женщина - РИА Новости, 24.05.2024

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, пострадала женщина

ВСУ в пятницу трижды обстреляли Кременную в ЛНР, повреждена линия электропередачи, город и близлежащие поселки обесточены, ранена мирная жительница, сообщил... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:00

2024-05-24T14:00

2024-05-24T14:06

жкх

луганская народная республика

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

происшествия

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ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. ВСУ в пятницу трижды обстреляли Кременную в ЛНР, повреждена линия электропередачи, город и близлежащие поселки обесточены, ранена мирная жительница, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков. "Сегодня наш город оказался под обстрелом со стороны ВСУ. Была повреждена ЛЭП, которая запитывает город и близлежащие поселки. Обесточен весь город, около 12 тысяч абонентов остались без электроэнергии из-за этого обстрела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Третьякова. Он уточнил, что из-за удара дрона-камикадзе утром загорелся магазин, но сотрудники МЧС оперативно приняли меры и серьезных последствий удалось избежать. Однако через час произошел еще один обстрел города, в результате которого пострадала женщина 1963 года рождения. Третьяков отметил, что ведется работа по восстановлению линии электропередачи, чтобы вернуть свет в город и близлежащие поселки.

https://ria.ru/20240523/ucheniya-1947678536.html

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жкх, луганская народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия