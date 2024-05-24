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Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, пострадала женщина - РИА Новости, 24.05.2024
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14:00 24.05.2024 (обновлено: 14:06 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/obstrel-1948120410.html
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, пострадала женщина
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, пострадала женщина - РИА Новости, 24.05.2024
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, пострадала женщина
ВСУ в пятницу трижды обстреляли Кременную в ЛНР, повреждена линия электропередачи, город и близлежащие поселки обесточены, ранена мирная жительница, сообщил... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:00
2024-05-24T14:06
жкх
луганская народная республика
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. ВСУ в пятницу трижды обстреляли Кременную в ЛНР, повреждена линия электропередачи, город и близлежащие поселки обесточены, ранена мирная жительница, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков. "Сегодня наш город оказался под обстрелом со стороны ВСУ. Была повреждена ЛЭП, которая запитывает город и близлежащие поселки. Обесточен весь город, около 12 тысяч абонентов остались без электроэнергии из-за этого обстрела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Третьякова. Он уточнил, что из-за удара дрона-камикадзе утром загорелся магазин, но сотрудники МЧС оперативно приняли меры и серьезных последствий удалось избежать. Однако через час произошел еще один обстрел города, в результате которого пострадала женщина 1963 года рождения. Третьяков отметил, что ведется работа по восстановлению линии электропередачи, чтобы вернуть свет в город и близлежащие поселки.
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жкх, луганская народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
ЖКХ, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, пострадала женщина

Третьяков: ВСУ трижды обстреляли Кременную, пострадала женщина и повреждена ЛЭП

© Фото : Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/TelegramПоследствия обстрела Кременной в ЛНР
Последствия обстрела Кременной в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/Telegram
Последствия обстрела Кременной в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. ВСУ в пятницу трижды обстреляли Кременную в ЛНР, повреждена линия электропередачи, город и близлежащие поселки обесточены, ранена мирная жительница, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков.
"Сегодня наш город оказался под обстрелом со стороны ВСУ. Была повреждена ЛЭП, которая запитывает город и близлежащие поселки. Обесточен весь город, около 12 тысяч абонентов остались без электроэнергии из-за этого обстрела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Третьякова.
© Фото : Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/TelegramПоследствия обстрела Кременной в ЛНР
Последствия обстрела Кременной в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/Telegram
Последствия обстрела Кременной в ЛНР
Он уточнил, что из-за удара дрона-камикадзе утром загорелся магазин, но сотрудники МЧС оперативно приняли меры и серьезных последствий удалось избежать. Однако через час произошел еще один обстрел города, в результате которого пострадала женщина 1963 года рождения.
Третьяков отметил, что ведется работа по восстановлению линии электропередачи, чтобы вернуть свет в город и близлежащие поселки.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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