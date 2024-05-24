https://ria.ru/20240524/oborona-1948102925.html

Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений

Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений - РИА Новости, 24.05.2024

Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений

В России разрабатывают новую госпрограмму вооружений на десятилетний период, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:04

2024-05-24T13:04

2024-05-24T14:31

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. В России разрабатывают новую госпрограмму вооружений на десятилетний период, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров."Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год", — заявил первый зампред правительства.Мантуров уточнил, что работа идет во взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом и Военно-промышленной комиссией. Сейчас формируются основные параметры и облик программы.Первый вице-премьер добавил, что к следующему году завершится действующая госпрограмма вооружений.В прошлом октябре Мантуров анонсировал, что в новом документе появится отдельный раздел, посвященный исследованиям в области искусственного интеллекта. По его словам, повышенное внимание к технологиям ИИ обосновано новыми реалиями ведения боя.

https://ria.ru/20240514/belousov-1945879153.html

https://ria.ru/20240229/oruzhie-1930186112.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1910078514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство обороны рф (минобороны рф)