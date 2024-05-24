Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 24.05.2024 (обновлено: 14:31 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/oborona-1948102925.html
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений - РИА Новости, 24.05.2024
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
В России разрабатывают новую госпрограмму вооружений на десятилетний период, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:04
2024-05-24T14:31
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151243/33/1512433387_0:211:3077:1942_1920x0_80_0_0_d4e3f6f71d1e2a4a4c1f394337f00577.jpg
МИНСК, 24 мая — РИА Новости. В России разрабатывают новую госпрограмму вооружений на десятилетний период, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров."Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год", — заявил первый зампред правительства.Мантуров уточнил, что работа идет во взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом и Военно-промышленной комиссией. Сейчас формируются основные параметры и облик программы.Первый вице-премьер добавил, что к следующему году завершится действующая госпрограмма вооружений.В прошлом октябре Мантуров анонсировал, что в новом документе появится отдельный раздел, посвященный исследованиям в области искусственного интеллекта. По его словам, повышенное внимание к технологиям ИИ обосновано новыми реалиями ведения боя.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945879153.html
https://ria.ru/20240229/oruzhie-1930186112.html
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910078514.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151243/33/1512433387_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_2dfa6b7afce4f70098f61cff671feaa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство обороны рф (минобороны рф)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений

Мантуров: идет формирование новой госпрограммы вооружений на десятилетний период

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3
Танк Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Танк Т-72Б3. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая — РИА Новости. В России разрабатывают новую госпрограмму вооружений на десятилетний период, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год", — заявил первый зампред правительства.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Белоусов счел первоочередной задачей комплектование вооруженных сил
14 мая, 14:40
Мантуров уточнил, что работа идет во взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом и Военно-промышленной комиссией. Сейчас формируются основные параметры и облик программы.
Первый вице-премьер добавил, что к следующему году завершится действующая госпрограмма вооружений.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин заявил о наличии у России оружия, которое может поражать цели Запада
29 февраля, 12:35

Государственная программа вооружений — документ среднесрочного планирования технического переоснащения Вооруженных сил России. Он определяет сбалансированный по целям, задачам, заказчикам, ресурсам и срокам комплекс мероприятий по созданию, производству и поддержанию в состоянии боевой готовности оружия, военной и специальной техники. Программа утверждается президентом.

В прошлом октябре Мантуров анонсировал, что в новом документе появится отдельный раздел, посвященный исследованиям в области искусственного интеллекта. По его словам, повышенное внимание к технологиям ИИ обосновано новыми реалиями ведения боя.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Запад не может конкурировать с Россией в производстве оружия, сообщили СМИ
17 ноября 2023, 13:48
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала