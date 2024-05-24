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МТС Банк стал победителем премии FINAWARD 2024

МТС Банк стал победителем премии FINAWARD 2024 - РИА Новости, 24.05.2024

МТС Банк стал победителем премии FINAWARD 2024

МТС Банк стал победителем ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2024; финтех-сервисы и проекты банка стали лауреатами сразу в трех РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:56

2024-05-24T15:56

2024-05-24T15:57

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. МТС Банк стал победителем ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2024; финтех-сервисы и проекты банка стали лауреатами сразу в трех номинациях, сообщает пресс-служба кредитной организации.Так, продукт "Бизнес на маркетплейсах" занял первое место в номинации "Решение для маркетплейса или экосистемы", дипломы за третье место получили проект "Непрерывное обучение" в номинации "Корпоративная культура и HR (кадровые ресурсы)" и финтех-сервис для пополнения счетов мобильных операторов СНГ в номинации "Клиентский сервис", говорится в сообщении.ПАО "МТС - Банк" в своей стратегии делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого и среднего предпринимательства. Основные продукты для решения ежедневных финансовых задач пользователей интуитивно доступны "в два клика" в приложении и Интернет-банке.Комплексный продукт для ведения бизнеса на маркетплейсах включает решения как для начинающих продавцов с небольшим ассортиментом, так и для масштабного развития электронной коммерции."Мы выбрали сервисы, опираясь на боли и потребности всех без исключения продавцов, их ежедневные операционные процессы: аналитика площадок, закупка товара из Китая, фулфилмент, CRM для учета остатков склада и расчета поставок. Собрав в едином предложении сервисы от проверенных партнеров, мы сняли большой слой задач с продавцов маркетплейсов. Не нужно тратить время и ресурсы на поиск контрагентов, напротив, можно еще и сэкономить, воспользовавшись комплексным предложением банка на специальных условиях". Мы заинтересованы в развитии бизнеса наших клиентов. Продавцы маркетплейсов нуждаются в расширении ассортимента, наращивании качества и развитии своих брендов, кто-то дорастает до открытия своего производства. Для реализации этих целей нужны как финансовые, так и нефинансовые продукты. Поэтому мы будем развивать экосистему сервисов для бизнеса на маркетплейсах, чтобы максимально закрывать запросы наших клиентов". – отметила вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина, слова которой привели в пресс-службе.Также МТС Банк последовательно расширяет сервисы бесшовных денежных переводов в страны СНГ, Ближнее и Дальнее Зарубежье. В 2023 году банк разработал единое технологическое решение, которое позволяет любому абоненту российского оператора связи в несколько кликов совершить платеж из мобильного приложения МТС Банка (6+) в адрес необходимого оператора СНГ. Финтех-сервис стал бронзовым призером премии FINAWARD 2024 в номинации "Клиентский сервис".В августе 2023 года МТС Банк запустил первый цикл собственного образовательного онлайн-проекта Корпоративного Университета – "Непрерывное обучение". Проект занят третье место в номинации "Корпоративная культура и HR", добавили в пресс-службе."Для МТС Банка важно инвестировать в своих сотрудников, в те знания и практики, которые будут способствовать их карьерному развитию и желанию продолжать свой путь в компании. Мир меняется, а с ним меняются и требования к знаниям. Чтобы оставаться востребованным специалистом, каждому сотруднику важно постоянно расширять свои компетенции. Поэтому мы запустили корпоративную программу, которая позволяет совершенствовать свои профессиональные знания и непрерывно учиться прямо на рабочем месте", – цитирует пресс-служба руководителя корпоративного университета МТС Банка Андрея Скуратова.Вручение наград FINAWARD 2024 состоялось на XIV торжественной церемонии 23 мая в Москве. В этом году в шорт-лист из 14 номинаций вошло 50 банков и компаний. Победителей определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. Результаты голосования проходят аудит. Премия FINAWARD учреждена журналом "Банковское обозрение" в 2012 году и проводится ежегодно, напомнили в пресс-службе.Реклама, ПАО "МТС-Банк", erid: F7NfYUJCUneLrXb6wDaA

https://ria.ru/20240517/mts-1946681324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мтс-банк, банки, экономика, технологии