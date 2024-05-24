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Вице-премьер назвал число украинцев, получивших бронь от мобилизации - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/mobilizatsiya-1948153304.html
Вице-премьер назвал число украинцев, получивших бронь от мобилизации
Вице-премьер назвал число украинцев, получивших бронь от мобилизации - РИА Новости, 24.05.2024
Вице-премьер назвал число украинцев, получивших бронь от мобилизации
Бронь от мобилизации в ВСУ получили 700 тысяч граждан Украины, сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров, его слова приводит украинская "Судебно-юридическая... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:36
2024-05-24T15:36
в мире
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бронь от мобилизации в ВСУ получили 700 тысяч граждан Украины, сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров, его слова приводит украинская "Судебно-юридическая газета"."На Украине 700 тысяч человек получили бронь от службы, и только 4 тысячи - из IТ-компаний", - сказал он. Он уточнил, что всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, получается, что из них получили бронь только 1,5%. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Вице-премьер назвал число украинцев, получивших бронь от мобилизации

Вице-премьер Украины Федоров: бронь от мобилизации получили 700 тысяч украинцев

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бронь от мобилизации в ВСУ получили 700 тысяч граждан Украины, сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров, его слова приводит украинская "Судебно-юридическая газета".
"На Украине 700 тысяч человек получили бронь от службы, и только 4 тысячи - из IТ-компаний", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
От аналоговой к цифровой: мобилизация шагает по Украине
19 мая, 08:00
Он уточнил, что всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, получается, что из них получили бронь только 1,5%.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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