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Вице-премьер назвал число украинцев, получивших бронь от мобилизации
Вице-премьер назвал число украинцев, получивших бронь от мобилизации - РИА Новости, 24.05.2024
Вице-премьер назвал число украинцев, получивших бронь от мобилизации
Бронь от мобилизации в ВСУ получили 700 тысяч граждан Украины, сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров, его слова приводит украинская "Судебно-юридическая... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:36
2024-05-24T15:36
2024-05-24T15:36
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бронь от мобилизации в ВСУ получили 700 тысяч граждан Украины, сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров, его слова приводит украинская "Судебно-юридическая газета"."На Украине 700 тысяч человек получили бронь от службы, и только 4 тысячи - из IТ-компаний", - сказал он. Он уточнил, что всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, получается, что из них получили бронь только 1,5%. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Вице-премьер назвал число украинцев, получивших бронь от мобилизации
Вице-премьер Украины Федоров: бронь от мобилизации получили 700 тысяч украинцев
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Бронь от мобилизации в ВСУ получили 700 тысяч граждан Украины, сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров, его слова приводит украинская "Судебно-юридическая газета"
.
"На Украине 700 тысяч человек получили бронь от службы, и только 4 тысячи - из IТ-компаний", - сказал он.
Он уточнил, что всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, получается, что из них получили бронь только 1,5%.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.