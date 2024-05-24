https://ria.ru/20240524/mishustin-1948160662.html

Россия ждет ратификацию Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ

Россия ждет ратификацию Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ - РИА Новости, 24.05.2024

Россия ждет ратификацию Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия рассчитывает на скорейшую ратификацию Соглашения о свободной торговле услугами и инвестициями в СНГ всеми... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:59

2024-05-24T15:59

2024-05-24T16:00

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белоруссия

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михаил мишустин

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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия рассчитывает на скорейшую ратификацию Соглашения о свободной торговле услугами и инвестициями в СНГ всеми участниками Содружества, при этом в РФ данный процесс находится на финишной прямой. "В начале следующего месяца - 5 июня - оно вступает в силу для Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. ﻿В России процесс ратификации находится на финишной прямой. Рассчитываем, что и другие страны в ближайшее время завершат необходимые внутригосударственные процедуры", - сказал Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ в широком составе. По его словам, соглашение создаст благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности на территории Содружества, формирования прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей. Он также указал на то, что товарооборот в СНГ за последние четыре года прибавил более чем две трети. "Из них 6% - благодаря выполнению решений, предусмотренных планом мероприятий. Что дало и дополнительные 7% к росту взаимной торговли услугами", - уточнил Мишустин. ﻿﻿Реализация данного плана, в свою очередь, обеспечила также увеличение накопленных прямых иностранных инвестиций на 2%, добавил он. "﻿﻿Мы продолжим углублять сотрудничество в различных отраслях на долгосрочную перспективу", - пообещал глава кабмина. Он также пригласил официальные делегации ведомств стран СНГ принять участие в Форуме Объединенных культур в Санкт-Петербурге и на Фестиваль культуры и искусств народов государств-участников СНГ, который состоится впервые.

https://ria.ru/20240524/sng-1948134992.html

https://ria.ru/20240524/mishustin-1948159842.html

https://ria.ru/20240524/mishustin-1948160257.html

россия

белоруссия

киргизия

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экономика, россия, белоруссия, киргизия, михаил мишустин, снг, содружество