https://ria.ru/20240524/mishustin-1948160662.html
Россия ждет ратификацию Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ
Россия ждет ратификацию Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
Россия ждет ратификацию Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия рассчитывает на скорейшую ратификацию Соглашения о свободной торговле услугами и инвестициями в СНГ всеми... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:59
2024-05-24T15:59
2024-05-24T16:00
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россия
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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия рассчитывает на скорейшую ратификацию Соглашения о свободной торговле услугами и инвестициями в СНГ всеми участниками Содружества, при этом в РФ данный процесс находится на финишной прямой. "В начале следующего месяца - 5 июня - оно вступает в силу для Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. В России процесс ратификации находится на финишной прямой. Рассчитываем, что и другие страны в ближайшее время завершат необходимые внутригосударственные процедуры", - сказал Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ в широком составе. По его словам, соглашение создаст благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности на территории Содружества, формирования прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей. Он также указал на то, что товарооборот в СНГ за последние четыре года прибавил более чем две трети. "Из них 6% - благодаря выполнению решений, предусмотренных планом мероприятий. Что дало и дополнительные 7% к росту взаимной торговли услугами", - уточнил Мишустин. Реализация данного плана, в свою очередь, обеспечила также увеличение накопленных прямых иностранных инвестиций на 2%, добавил он. "Мы продолжим углублять сотрудничество в различных отраслях на долгосрочную перспективу", - пообещал глава кабмина. Он также пригласил официальные делегации ведомств стран СНГ принять участие в Форуме Объединенных культур в Санкт-Петербурге и на Фестиваль культуры и искусств народов государств-участников СНГ, который состоится впервые.
https://ria.ru/20240524/sng-1948134992.html
https://ria.ru/20240524/mishustin-1948159842.html
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экономика, россия, белоруссия, киргизия, михаил мишустин, снг, содружество
Экономика, Россия, Белоруссия, Киргизия, Михаил Мишустин, СНГ, Содружество
Россия ждет ратификацию Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ
Мишустин: в РФ ждут ратификацию Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ
АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия рассчитывает на скорейшую ратификацию Соглашения о свободной торговле услугами и инвестициями в СНГ всеми участниками Содружества, при этом в РФ данный процесс находится на финишной прямой.
"В начале следующего месяца - 5 июня - оно вступает в силу для Белоруссии
, Киргизии
и Таджикистана
. В России процесс ратификации находится на финишной прямой. Рассчитываем, что и другие страны в ближайшее время завершат необходимые внутригосударственные процедуры", - сказал Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ в широком составе.
По его словам, соглашение создаст благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности на территории Содружества, формирования прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей.
Он также указал на то, что товарооборот в СНГ за последние четыре года прибавил более чем две трети. "Из них 6% - благодаря выполнению решений, предусмотренных планом мероприятий. Что дало и дополнительные 7% к росту взаимной торговли услугами", - уточнил Мишустин.
Реализация данного плана, в свою очередь, обеспечила также увеличение накопленных прямых иностранных инвестиций на 2%, добавил он.
"Мы продолжим углублять сотрудничество в различных отраслях на долгосрочную перспективу", - пообещал глава кабмина.
Он также пригласил официальные делегации ведомств стран СНГ принять участие в Форуме Объединенных культур в Санкт-Петербурге
и на Фестиваль культуры и искусств народов государств-участников СНГ, который состоится впервые.