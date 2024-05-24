https://ria.ru/20240524/mishustin-1948160257.html
Страны СНГ обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Страны СНГ обсудили сотрудничество в сфере энергетики - РИА Новости, 24.05.2024
Страны СНГ обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Главы правительств стран СНГ приняли решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:55
2024-05-24T15:55
2024-05-24T16:12
экономика
россия
михаил мишустин
снг
московский энергетический институт
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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ приняли решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующее решение было принято на заседании глав правительств государств-членов СНГ, о нем объявил глава российского кабмина. "Документы подготовлены Московским энергетическим институтом, направлены на поддержку научно-технического развития отраслей топливно-энергетического комплекса. Их выполнение предполагает активное внедрение самых современных методов и моделей управления крупными энергосистемами", - отметил Мишустин. Российский премьер добавил, что реализация плана приведет к "уменьшению негативного влияния на окружающую среду", а ряд решений "касается химической промышленности". "Мы (страны СНГ - ред.) сконцентрированы на создании эффективных ресурсо- и энергосберегающих и, конечно, экологически безопасных производств", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20240524/mishustin-1948159842.html
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экономика, россия, михаил мишустин, снг, московский энергетический институт
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, СНГ, Московский энергетический институт
Страны СНГ обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Мишустин: в СНГ приняли концепцию сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года