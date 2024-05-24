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Мишустин рассказал о планах по развитию транспортных коридоров СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
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15:54 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/mishustin-1948159842.html
Мишустин рассказал о планах по развитию транспортных коридоров СНГ
Мишустин рассказал о планах по развитию транспортных коридоров СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
Мишустин рассказал о планах по развитию транспортных коридоров СНГ
Принятый на встрече глав правительств стран СНГ план действий по развитию транспортных коридоров до 2030 года позволит увеличить товарооборот и ускорить... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:54
2024-05-24T15:54
экономика
россия
михаил мишустин
снг
содружество
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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Принятый на встрече глав правительств стран СНГ план действий по развитию транспортных коридоров до 2030 года позволит увеличить товарооборот и ускорить доставку грузов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня принят план действий в транспортной сфере. Мы очень активно занимаемся модернизацией инфраструктуры, внедрением передовых технологий и надеемся, что это откроет дополнительные возможности для наших предпринимателей, что очень важно, ускорит доставку грузов, поможет нарастить в целом товарооборот", - сказал Мишустин журналистам после заседания совета глав правительств СНГ. Он добавил, что предложенные меры позволят "в целом раскрыть мощный транзитный потенциал нашего Содружества".
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экономика, россия, михаил мишустин, снг, содружество
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, СНГ, Содружество
Мишустин рассказал о планах по развитию транспортных коридоров СНГ

Мишустин: план развития транспортных коридоров до 2030 увеличит товарооборот

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Ашхабад
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Ашхабад - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Ашхабад
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Принятый на встрече глав правительств стран СНГ план действий по развитию транспортных коридоров до 2030 года позволит увеличить товарооборот и ускорить доставку грузов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня принят план действий в транспортной сфере. Мы очень активно занимаемся модернизацией инфраструктуры, внедрением передовых технологий и надеемся, что это откроет дополнительные возможности для наших предпринимателей, что очень важно, ускорит доставку грузов, поможет нарастить в целом товарооборот", - сказал Мишустин журналистам после заседания совета глав правительств СНГ.
Он добавил, что предложенные меры позволят "в целом раскрыть мощный транзитный потенциал нашего Содружества".
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинСНГСодружество
 
 
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