https://ria.ru/20240524/mishustin-1948159842.html

Мишустин рассказал о планах по развитию транспортных коридоров СНГ

Мишустин рассказал о планах по развитию транспортных коридоров СНГ - РИА Новости, 24.05.2024

Мишустин рассказал о планах по развитию транспортных коридоров СНГ

Принятый на встрече глав правительств стран СНГ план действий по развитию транспортных коридоров до 2030 года позволит увеличить товарооборот и ускорить... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:54

2024-05-24T15:54

2024-05-24T15:54

экономика

россия

михаил мишустин

снг

содружество

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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Принятый на встрече глав правительств стран СНГ план действий по развитию транспортных коридоров до 2030 года позволит увеличить товарооборот и ускорить доставку грузов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня принят план действий в транспортной сфере. Мы очень активно занимаемся модернизацией инфраструктуры, внедрением передовых технологий и надеемся, что это откроет дополнительные возможности для наших предпринимателей, что очень важно, ускорит доставку грузов, поможет нарастить в целом товарооборот", - сказал Мишустин журналистам после заседания совета глав правительств СНГ. Он добавил, что предложенные меры позволят "в целом раскрыть мощный транзитный потенциал нашего Содружества".

https://ria.ru/20240524/sng-1948134992.html

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экономика, россия, михаил мишустин, снг, содружество