Россия всегда была и остается надежным партнером, заявил Мишустин
Мишустин: РФ всегда была и остается надежным партнером и союзником для соседей
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Ашхабад
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Ашхабад
АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Россия была и остается надежным партнером и союзником для ближайших соседей, считает крайне важным укреплять отношения в нынешних условиях турбулентности глобальной экономики и формирования нового многополярного мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия всегда была и остается надежным партнером, союзником для всех. Мы внимательно относимся к интересам наших ближайших соседей, друзей. В период турбулентности глобальной экономики, формирования новой многополярной мировой архитектуры международных отношений считаем крайне важным всемерно укреплять наши отношения по всем направлениям", - сказал Мишустин журналистам после заседания совета глав правительств СНГ.
Достигнутые на заседании договоренности будут этому способствовать, уверен российский премьер. Он отметил, что СНГ сейчас - ключевой формат для многостороннего диалога по широкому кругу тем, для координации в продвижении совместных инициатив.
"На уровне глав правительств обстоятельно обсудили значимые вопросы укрепления взаимодействия. С коллегами мы будем работать над повышением авторитета Содружества на международной арене, расширять контакты с заинтересованными странами, объединениями. И, конечно, совместно решать задачи по улучшению качества жизни наших граждан - все представители государств-членов СНГ отметили, что это является самым важным в нашей работе", - сказал Мишустин.
Именно такие приоритеты обозначены в концепции председательства России в СНГ, продолжил он. Российская сторона намерена сосредоточиться на выполнении плана мероприятий по реализации первого этапа стратегии экономического развития Содружества до 2030 года.
Мишустин в Ашхабаде принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ.