https://ria.ru/20240524/mishustin-1948155944.html

Россия всегда была и остается надежным партнером, заявил Мишустин

Россия всегда была и остается надежным партнером, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.05.2024

Россия всегда была и остается надежным партнером, заявил Мишустин

Россия была и остается надежным партнером и союзником для ближайших соседей, считает крайне важным укреплять отношения в нынешних условиях турбулентности... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:42

2024-05-24T15:42

2024-05-24T16:45

россия

ашхабад

михаил мишустин

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948151352_0:27:3134:1790_1920x0_80_0_0_45cc4dc7c0d6eab287e491d170d8a808.jpg

АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Россия была и остается надежным партнером и союзником для ближайших соседей, считает крайне важным укреплять отношения в нынешних условиях турбулентности глобальной экономики и формирования нового многополярного мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия всегда была и остается надежным партнером, союзником для всех. Мы внимательно относимся к интересам наших ближайших соседей, друзей. В период турбулентности глобальной экономики, формирования новой многополярной мировой архитектуры международных отношений считаем крайне важным всемерно укреплять наши отношения по всем направлениям", - сказал Мишустин журналистам после заседания совета глав правительств СНГ.Достигнутые на заседании договоренности будут этому способствовать, уверен российский премьер. Он отметил, что СНГ сейчас - ключевой формат для многостороннего диалога по широкому кругу тем, для координации в продвижении совместных инициатив."На уровне глав правительств обстоятельно обсудили значимые вопросы укрепления взаимодействия. С коллегами мы будем работать над повышением авторитета Содружества на международной арене, расширять контакты с заинтересованными странами, объединениями. И, конечно, совместно решать задачи по улучшению качества жизни наших граждан - все представители государств-членов СНГ отметили, что это является самым важным в нашей работе", - сказал Мишустин.Именно такие приоритеты обозначены в концепции председательства России в СНГ, продолжил он. Российская сторона намерена сосредоточиться на выполнении плана мероприятий по реализации первого этапа стратегии экономического развития Содружества до 2030 года.Мишустин в Ашхабаде принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

https://ria.ru/20240524/sng-1948134992.html

https://ria.ru/20240524/mishustin-1948160662.html

россия

ашхабад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ашхабад, михаил мишустин, снг