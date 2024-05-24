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Путин возлагает цветы к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 24.05.2024
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14:17 24.05.2024 (обновлено: 14:20 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/minsk-1948127196.html
Путин возлагает цветы к монументу Победы в Минске
Путин возлагает цветы к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 24.05.2024
Путин возлагает цветы к монументу Победы в Минске
Президент РФ Владимир Путин участвует в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:17
2024-05-24T14:20
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белоруссия
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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин участвует в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента РФ приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.В пятницу Путин и Лукашенко проведут переговоры в узком и расширенном составах.Монумент Победы был установлен в 1954 году на площади Победы в Минске в честь победы в Великой Отечественной войне и в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках, погибших в годы войны.
https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html
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Путин в Минске возложил венок к монументу Победы
Путин в Минске возложил венок к монументу Победы
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в мире, минск, белоруссия, россия, владимир путин
В мире, Минск, Белоруссия, Россия, Владимир Путин
Путин возлагает цветы к монументу Победы в Минске

Президент России Путин возлагает цветы к монументу Победы в Минске

Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин участвует в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента РФ приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.
В пятницу Путин и Лукашенко проведут переговоры в узком и расширенном составах.
Монумент Победы был установлен в 1954 году на площади Победы в Минске в честь победы в Великой Отечественной войне и в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках, погибших в годы войны.
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