https://ria.ru/20240524/minsk-1948127196.html

Путин возлагает цветы к монументу Победы в Минске

Путин возлагает цветы к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 24.05.2024

Путин возлагает цветы к монументу Победы в Минске

Президент РФ Владимир Путин участвует в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:17

2024-05-24T14:17

2024-05-24T14:20

в мире

минск

белоруссия

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948127860_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21c99258481c4ce4d13568fcef96dce6.jpg

МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин участвует в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента РФ приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.В пятницу Путин и Лукашенко проведут переговоры в узком и расширенном составах.Монумент Победы был установлен в 1954 году на площади Победы в Минске в честь победы в Великой Отечественной войне и в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках, погибших в годы войны.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

минск

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин в Минске возложил венок к монументу Победы Путин в Минске возложил венок к монументу Победы 2024-05-24T14:17 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, минск, белоруссия, россия, владимир путин