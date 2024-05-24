https://ria.ru/20240524/mezentsev-1948132312.html

Госсекретарь Союзного государства России и РБ: санкции ни на что не влияют

Госсекретарь Союзного государства России и РБ: санкции ни на что не влияют - РИА Новости, 24.05.2024

Госсекретарь Союзного государства России и РБ: санкции ни на что не влияют

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил в пятницу, что западные санкции против Москвы и Минска хотя и докучают, но в... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:32

2024-05-24T14:32

2024-05-24T14:32

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил в пятницу, что западные санкции против Москвы и Минска хотя и докучают, но в стратегическом плане на страны не влияют. "Визит президента России Владимира Путина в Минск подтверждает, что союзное строительство, Союзное государство, границы которого мы обязаны защищать вместе, о чем не раз говорили национальные лидеры, это все копилка в фундамент не только борения с западными санкциями, пусть это (санкции - ред.) временный этап, который докучает нам, но стратегически ни на что не влияет... " - сказал Мезенцев журналистам в Минске, где пройдут переговоры президентов России и Белоруссии. "Это все сегодня подсказывает и нашим недругам, что сплоченность этого союза – это... стратегия и верность себе", - подчеркнул Мезенцев. Госсекретарь назвал нынешний этап совместного интеграционного взаимодействия Белоруссии и России удивительным по масштабу и глубине. По его словам, интеграция Минска и Москвы - пример для ЕАЭС, СНГ. "Сегодня мы ожидаем получения мандата полноправного члена Беларуси в рамках ШОС", - напомнил Мезенцев. -0-

https://ria.ru/20240305/nasledie-1931223573.html

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