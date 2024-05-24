https://ria.ru/20240524/mezentsev-1948132312.html
Госсекретарь Союзного государства России и РБ: санкции ни на что не влияют
Госсекретарь Союзного государства России и РБ: санкции ни на что не влияют - РИА Новости, 24.05.2024
Госсекретарь Союзного государства России и РБ: санкции ни на что не влияют
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил в пятницу, что западные санкции против Москвы и Минска хотя и докучают, но в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:32
2024-05-24T14:32
2024-05-24T14:32
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил в пятницу, что западные санкции против Москвы и Минска хотя и докучают, но в стратегическом плане на страны не влияют. "Визит президента России Владимира Путина в Минск подтверждает, что союзное строительство, Союзное государство, границы которого мы обязаны защищать вместе, о чем не раз говорили национальные лидеры, это все копилка в фундамент не только борения с западными санкциями, пусть это (санкции - ред.) временный этап, который докучает нам, но стратегически ни на что не влияет... " - сказал Мезенцев журналистам в Минске, где пройдут переговоры президентов России и Белоруссии. "Это все сегодня подсказывает и нашим недругам, что сплоченность этого союза – это... стратегия и верность себе", - подчеркнул Мезенцев. Госсекретарь назвал нынешний этап совместного интеграционного взаимодействия Белоруссии и России удивительным по масштабу и глубине. По его словам, интеграция Минска и Москвы - пример для ЕАЭС, СНГ. "Сегодня мы ожидаем получения мандата полноправного члена Беларуси в рамках ШОС", - напомнил Мезенцев. -0-
https://ria.ru/20240305/nasledie-1931223573.html
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цены на нефть, россия, белоруссия, минск, дмитрий мезенцев, владимир путин, евразийский экономический союз, снг, шос
Цены на нефть, Россия, Белоруссия, Минск, Дмитрий Мезенцев, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ, ШОС
Госсекретарь Союзного государства России и РБ: санкции ни на что не влияют
Мезенцев: западные санкции против РФ и РБ стратегически ни на что не влияют