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Лукашенко призвал СГ больше инвестировать в ж/д инфраструктуру - РИА Новости, 24.05.2024
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17:10 24.05.2024 (обновлено: 17:13 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948184917.html
Лукашенко призвал СГ больше инвестировать в ж/д инфраструктуру
Лукашенко призвал СГ больше инвестировать в ж/д инфраструктуру - РИА Новости, 24.05.2024
Лукашенко призвал СГ больше инвестировать в ж/д инфраструктуру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзному государству нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:10
2024-05-24T17:13
экономика
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзному государству нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры. "Транспорт и логистика. Многое сделано, но потребности предприятий растут с каждым днем. Нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры, обновление подвижного состава, увеличение провозных мощностей, финансовая поддержка наших авиаперевозчиков", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске. По его словам, "необходимы меры по повышению загрузки белорусских и российских аэропортов, совместные проекты, которые сделают проще и доступнее сообщение между регионами".-0-
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экономика, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин
Экономика, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко призвал СГ больше инвестировать в ж/д инфраструктуру

Лукашенко: СГ нужно больше инвестировать в развитие ж/д инфраструктуру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзному государству нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры.
"Транспорт и логистика. Многое сделано, но потребности предприятий растут с каждым днем. Нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры, обновление подвижного состава, увеличение провозных мощностей, финансовая поддержка наших авиаперевозчиков", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.
По его словам, "необходимы меры по повышению загрузки белорусских и российских аэропортов, совместные проекты, которые сделают проще и доступнее сообщение между регионами".-0-
Путин на совещании по строительству скоростной магистрали Москва — Петербург - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путин: Лукашенко поддерживает строительство железнодорожной ВСМ до Минска
15 февраля, 21:56
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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