https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948184917.html
Лукашенко призвал СГ больше инвестировать в ж/д инфраструктуру
Лукашенко призвал СГ больше инвестировать в ж/д инфраструктуру - РИА Новости, 24.05.2024
Лукашенко призвал СГ больше инвестировать в ж/д инфраструктуру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзному государству нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:10
2024-05-24T17:10
2024-05-24T17:13
экономика
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948158147_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_0328bfdbdf64f182fd9b6bdbea0a3ff5.jpg
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзному государству нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры. "Транспорт и логистика. Многое сделано, но потребности предприятий растут с каждым днем. Нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры, обновление подвижного состава, увеличение провозных мощностей, финансовая поддержка наших авиаперевозчиков", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске. По его словам, "необходимы меры по повышению загрузки белорусских и российских аэропортов, совместные проекты, которые сделают проще и доступнее сообщение между регионами".-0-
https://ria.ru/20240215/magistral-1927681851.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948158147_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_1ecaea39b3424076375dfca3f1cb058c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин
Экономика, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко призвал СГ больше инвестировать в ж/д инфраструктуру
Лукашенко: СГ нужно больше инвестировать в развитие ж/д инфраструктуру