https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948184917.html

Лукашенко призвал СГ больше инвестировать в ж/д инфраструктуру

Лукашенко призвал СГ больше инвестировать в ж/д инфраструктуру - РИА Новости, 24.05.2024

Лукашенко призвал СГ больше инвестировать в ж/д инфраструктуру

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзному государству нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:10

2024-05-24T17:10

2024-05-24T17:13

экономика

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзному государству нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры. "Транспорт и логистика. Многое сделано, но потребности предприятий растут с каждым днем. Нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры, обновление подвижного состава, увеличение провозных мощностей, финансовая поддержка наших авиаперевозчиков", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске. По его словам, "необходимы меры по повышению загрузки белорусских и российских аэропортов, совместные проекты, которые сделают проще и доступнее сообщение между регионами".-0-

https://ria.ru/20240215/magistral-1927681851.html

белоруссия

россия

минск

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экономика, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин