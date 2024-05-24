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Лукашенко рассказал о решении Путина по поставкам ресурсов в Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2024
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16:30 24.05.2024 (обновлено: 23:30 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948183143.html
Лукашенко рассказал о решении Путина по поставкам ресурсов в Белоруссию
Лукашенко рассказал о решении Путина по поставкам ресурсов в Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2024
Лукашенко рассказал о решении Путина по поставкам ресурсов в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров в Минске с президентом России Владимиром Путиным было принято решение по поставкам в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:30
2024-05-24T23:30
белоруссия
минск
россия
александр лукашенко
владимир путин
белорусская аэс
экономика
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров в Минске с президентом России Владимиром Путиным было принято решение по поставкам в Белоруссию энергоресурсов, правительства стран доработают этот вопрос. "Энергетика. От нее зависит ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции. Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. Не первый год это обсуждаем. Сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. Думаю, правительства в ближайшие дни в этом русле доработают эти соглашения. Мы детально разобрали все нюансы", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным в расширенном составе в Минске. Он также заявил, что Белоруссия готова продолжить работу с российскими компаниями в сфере атомной энергетики. "Опыт возведения Белорусской АЭС открыл новые возможности для дальнейшего освоения этих технологий, подготовки квалифицированных кадров и даже совместного строительства таких объектов в третьих странах", - сказал президент.
https://ria.ru/20240524/energetika-1948180165.html
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белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, владимир путин, белорусская аэс, экономика
Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белорусская АЭС, Экономика
Лукашенко рассказал о решении Путина по поставкам ресурсов в Белоруссию

Лукашенко: условия поставок энергоресурсов в Белоруссию дорабатываются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров в Минске с президентом России Владимиром Путиным было принято решение по поставкам в Белоруссию энергоресурсов, правительства стран доработают этот вопрос.
"Энергетика. От нее зависит ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции. Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. Не первый год это обсуждаем. Сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. Думаю, правительства в ближайшие дни в этом русле доработают эти соглашения. Мы детально разобрали все нюансы", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным в расширенном составе в Минске.
Он также заявил, что Белоруссия готова продолжить работу с российскими компаниями в сфере атомной энергетики. "Опыт возведения Белорусской АЭС открыл новые возможности для дальнейшего освоения этих технологий, подготовки квалифицированных кадров и даже совместного строительства таких объектов в третьих странах", - сказал президент.
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Вчера, 16:56
 
БелоруссияМинскРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелорусская АЭСЭкономика
 
 
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