https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948178305.html
Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа
Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа - РИА Новости, 24.05.2024
Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа
Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят во Дворце Независимости в Минске. Лукашенко предложил окончательно согласовать условия поставок нефти и газа из... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:51
2024-05-24T16:51
2024-05-24T17:47
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белорусская аэс
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят во Дворце Независимости в Минске. Лукашенко предложил окончательно согласовать условия поставок нефти и газа из России в Белоруссию."Приоритетной отраслью двустороннего взаимодействия является энергетика. Наша страна традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях", - сказал Путин.Он также уточнил, что в ноябре 2023 года был успешно завершен крупнейший совместный проект - строительство Белорусской АЭС.Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 ГВт построена в Островце Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года.
https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
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россия, белоруссия, экономика, белорусская аэс, минск
Россия, Белоруссия, Экономика, Белорусская АЭС, Минск
Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа
Лукашенко предложил РФ окончательно согласовать условия поставок нефти и газа