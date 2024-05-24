https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948178305.html

Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа

Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа - РИА Новости, 24.05.2024

Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа

Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят во Дворце Независимости в Минске. Лукашенко предложил окончательно согласовать условия поставок нефти и газа из... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:51

2024-05-24T16:51

2024-05-24T17:47

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белоруссия

экономика

белорусская аэс

минск

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят во Дворце Независимости в Минске. Лукашенко предложил окончательно согласовать условия поставок нефти и газа из России в Белоруссию."Приоритетной отраслью двустороннего взаимодействия является энергетика. Наша страна традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях", - сказал Путин.Он также уточнил, что в ноябре 2023 года был успешно завершен крупнейший совместный проект - строительство Белорусской АЭС.Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 ГВт построена в Островце Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года.

https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html

https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html

россия

белоруссия

минск

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россия, белоруссия, экономика, белорусская аэс, минск