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Лукашенко призвал Россию сформировать единую промышленную политику с РБ - РИА Новости, 24.05.2024
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16:48 24.05.2024 (обновлено: 17:02 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948176550.html
Лукашенко призвал Россию сформировать единую промышленную политику с РБ
Лукашенко призвал Россию сформировать единую промышленную политику с РБ - РИА Новости, 24.05.2024
Лукашенко призвал Россию сформировать единую промышленную политику с РБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве следует оперативнее завершить формирование единой промышленной политики Союзного... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:48
2024-05-24T17:02
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве следует оперативнее завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства, а рынки защищать не друг от друга, а от тех стран, которые вводят против них санкции."Прежде всего необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства. От этого выиграют обе стороны. Многие наши конвейеры работают на компонентах друг друга", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.Он также заявил, что "на законодательном уровне не должно быть никаких защитных мер от своих партнеров". "Защищаться, как мы договорились, нужно от тех, кто ввел против нас санкции. И от тех, кто не способствует развитию экономик двух государств", - констатировал Лукашенко.Говоря о сотрудничестве с РФ в сфере промышленности, Лукашенко отметил, что в этой сфере планируется продолжить конкретную работу по реализации совместных импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении, станкостроении, военно-техническом сотрудничестве. "Иными словами, в направлениях, обеспечивающих достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности наших государств", - сказал он."Все решения мы с вами приняли, правительства должны их в сжатые сроки реализовать", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948178305.html
https://ria.ru/20240524/putin-1948173386.html
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко призвал Россию сформировать единую промышленную политику с РБ

Лукашенко призвал РФ быстрее сформировать единую промышленную политику СГ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве следует оперативнее завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства, а рынки защищать не друг от друга, а от тех стран, которые вводят против них санкции.
"Прежде всего необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства. От этого выиграют обе стороны. Многие наши конвейеры работают на компонентах друг друга", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Он также заявил, что "на законодательном уровне не должно быть никаких защитных мер от своих партнеров". "Защищаться, как мы договорились, нужно от тех, кто ввел против нас санкции. И от тех, кто не способствует развитию экономик двух государств", - констатировал Лукашенко.
Говоря о сотрудничестве с РФ в сфере промышленности, Лукашенко отметил, что в этой сфере планируется продолжить конкретную работу по реализации совместных импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении, станкостроении, военно-техническом сотрудничестве. "Иными словами, в направлениях, обеспечивающих достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности наших государств", - сказал он.
"Все решения мы с вами приняли, правительства должны их в сжатые сроки реализовать", - подчеркнул Лукашенко.
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РоссияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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