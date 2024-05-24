https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948172446.html
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы, важные для экономики
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы, важные для экономики - РИА Новости, 24.05.2024
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы, важные для экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным чувствительные вопросы, от которых зависит развитие... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:43
2024-05-24T16:43
2024-05-24T16:56
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белоруссия
минск
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александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным чувствительные вопросы, от которых зависит развитие экономики."Только что в узком составе мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам двусторонней повестки, от которых зависят состояние экономики, стабильное развитие наших государств", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным в расширенном составе в Минске.Он напомнил, что в начале мая на мероприятиях в Москве договорился с коллегой встретиться и с участием членов правительства обсудить все интересующие вопросы, что и сделали в узком составе.
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россия, белоруссия, минск, москва, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Белоруссия, Минск, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы, важные для экономики
Лукашенко обсудил с Путиным чувствительные вопросы, от которых зависит экономика