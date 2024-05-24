https://ria.ru/20240524/lozungi-1948147968.html

В ФРГ проверят видео с нацистскими лозунгами на вечеринке на Зильте

В ФРГ проверят видео с нацистскими лозунгами на вечеринке на Зильте - РИА Новости, 24.05.2024

В ФРГ проверят видео с нацистскими лозунгами на вечеринке на Зильте

Полиция земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн проверяет видео, распространенные в соцсетях, с вечеринки на немецком острое Зильт, на которых ее участники выкрикивали... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:15

2024-05-24T15:15

2024-05-24T15:15

в мире

германия

шлезвиг-гольштейн

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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Полиция земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн проверяет видео, распространенные в соцсетях, с вечеринки на немецком острое Зильт, на которых ее участники выкрикивали нацистские лозунги. "В настоящее время в социальных сетях распространяется видео с отдыхающими на острове Зильт. Мы знаем об этом видео и проверяем его на предмет криминального содержания. Мы благодарим вас за многочисленные сообщения, которые мы перенаправили в соответствующие органы", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте полиции земли Шлезвиг-Гольштейн в соцсети Х. Также глава МВД Германии Нэнси Фезер прокомментировала курсирующие видео, назвав произошедшее "позором" для страны. "В наше время каждое видео должно тщательно проверяться на подлинность. Но ясно одно: то, что мы видим, отвратительно и бесчеловечно. Любой, кто выкрикивает подобные нацистские лозунги, - позор для Германии", - написала министр в своем аккаунте в соцсети Х. Немецкая газета Bild уточнила, что скандальное мероприятие прошло в известном пабе "Пони" (Pony) на выходных - под песню итальянского диджея молодые люди пели "Германия - немцам, иностранцы - вон!". На видео один из участников вечеринки в белой рубашке прижимает два пальца к губам, намекая на гитлеровские усы и несколько раз якобы совершает гитлеровское приветствие. Прокурор Торкильд Петерсен-Трё прокомментировал изданию, что правоохранителям известно о видео со вчерашнего вечера. По его словам, уже возбуждено уголовное дело, в котором названо одно имя подозреваемого. "Мы ведем расследование по подозрению в разжигании ненависти и использовании символов неконституционных организаций. Это касается, например, гитлеровского приветствия", - уточнил прокурор.

https://ria.ru/20240523/genotsid-1948000481.html

https://ria.ru/20231009/natsizm-1901614437.html

германия

шлезвиг-гольштейн

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в мире, германия, шлезвиг-гольштейн