https://ria.ru/20240524/lavrov-1948214126.html

Лавров прокомментировал вызов российского посла в Армении в Москву

Лавров прокомментировал вызов российского посла в Армении в Москву - РИА Новости, 24.05.2024

Лавров прокомментировал вызов российского посла в Армении в Москву

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вызов в Москву российского посла в Армении Сергея Копыркина, министр заявил, что послы периодически приезжают на... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:21

2024-05-24T18:21

2024-05-24T18:21

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москва

армения

сергей лавров

сергей копыркин

в мире

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вызов в Москву российского посла в Армении Сергея Копыркина, министр заявил, что послы периодически приезжают на консультации. "Послы периодически приезжают на консультации", - сказал Лавров. Как отмечается в размещенном на сайте МИД РФ документе, "24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций".

https://ria.ru/20240522/pashinyan-1947717625.html

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россия, москва, армения, сергей лавров, сергей копыркин, в мире