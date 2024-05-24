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Лавров прокомментировал вызов российского посла в Армении в Москву
Лавров прокомментировал вызов российского посла в Армении в Москву - РИА Новости, 24.05.2024
Лавров прокомментировал вызов российского посла в Армении в Москву
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вызов в Москву российского посла в Армении Сергея Копыркина, министр заявил, что послы периодически приезжают на... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:21
2024-05-24T18:21
2024-05-24T18:21
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сергей лавров
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вызов в Москву российского посла в Армении Сергея Копыркина, министр заявил, что послы периодически приезжают на консультации. "Послы периодически приезжают на консультации", - сказал Лавров. Как отмечается в размещенном на сайте МИД РФ документе, "24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций".
https://ria.ru/20240522/pashinyan-1947717625.html
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россия, москва, армения, сергей лавров, сергей копыркин, в мире
Россия, Москва, Армения, Сергей Лавров, Сергей Копыркин, В мире
Лавров прокомментировал вызов российского посла в Армении в Москву
Лавров: российские послы периодически приезжают на консультации в Москву