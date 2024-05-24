https://ria.ru/20240524/kvest-1948139210.html

Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса горхозяйства на ВДНХ

Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса горхозяйства на ВДНХ - РИА Новости, 24.05.2024

Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса горхозяйства на ВДНХ

Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса городского хозяйства на ВДНХ в Москве, он пройдет 25 и 26 мая, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:52

2024-05-24T14:52

2024-05-24T14:52

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса городского хозяйства на ВДНХ в Москве, он пройдет 25 и 26 мая, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Квест, посвященный Дню химика, подготовил музей комплекса городского хозяйства. Он пройдет 25 и 26 мая в павильоне №5 ВДНХ", - говорится в сообщении. Отмечается, что гостям квеста предстоит изучить устройство лампы накаливания, погрузиться в технологию выработки электричества и тепла, изучить этапы очистки воды и узнать много других интересных фактов о жизни города. В финале из первых букв правильных ответов надо будет составить кодовое слово. Все, кто справятся с этим заданием, - получат памятные подарки. Участие бесплатное.

https://ria.ru/20240523/sportklaster-1947815917.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы