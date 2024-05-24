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Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса горхозяйства на ВДНХ - РИА Новости, 24.05.2024
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14:52 24.05.2024
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Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса горхозяйства на ВДНХ
Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса горхозяйства на ВДНХ - РИА Новости, 24.05.2024
Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса горхозяйства на ВДНХ
Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса городского хозяйства на ВДНХ в Москве, он пройдет 25 и 26 мая, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:52
2024-05-24T14:52
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса городского хозяйства на ВДНХ в Москве, он пройдет 25 и 26 мая, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Квест, посвященный Дню химика, подготовил музей комплекса городского хозяйства. Он пройдет 25 и 26 мая в павильоне №5 ВДНХ", - говорится в сообщении. Отмечается, что гостям квеста предстоит изучить устройство лампы накаливания, погрузиться в технологию выработки электричества и тепла, изучить этапы очистки воды и узнать много других интересных фактов о жизни города. В финале из первых букв правильных ответов надо будет составить кодовое слово. Все, кто справятся с этим заданием, - получат памятные подарки. Участие бесплатное.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса горхозяйства на ВДНХ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосетители в интерактивной экспозиции музея городского хозяйства Москвы в павильоне №5 Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ
Посетители в интерактивной экспозиции музея городского хозяйства Москвы в павильоне №5 Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Посетители в интерактивной экспозиции музея городского хозяйства Москвы в павильоне №5 Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса городского хозяйства на ВДНХ в Москве, он пройдет 25 и 26 мая, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Квест, посвященный Дню химика, подготовил музей комплекса городского хозяйства. Он пройдет 25 и 26 мая в павильоне №5 ВДНХ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что гостям квеста предстоит изучить устройство лампы накаливания, погрузиться в технологию выработки электричества и тепла, изучить этапы очистки воды и узнать много других интересных фактов о жизни города. В финале из первых букв правильных ответов надо будет составить кодовое слово. Все, кто справятся с этим заданием, - получат памятные подарки. Участие бесплатное.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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