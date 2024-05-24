Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса горхозяйства на ВДНХ
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосетители в интерактивной экспозиции музея городского хозяйства Москвы в павильоне №5 Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ
Посетители в интерактивной экспозиции музея городского хозяйства Москвы в павильоне №5 Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Квест ко Дню химика подготовил музей комплекса городского хозяйства на ВДНХ в Москве, он пройдет 25 и 26 мая, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Квест, посвященный Дню химика, подготовил музей комплекса городского хозяйства. Он пройдет 25 и 26 мая в павильоне №5 ВДНХ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гостям квеста предстоит изучить устройство лампы накаливания, погрузиться в технологию выработки электричества и тепла, изучить этапы очистки воды и узнать много других интересных фактов о жизни города. В финале из первых букв правильных ответов надо будет составить кодовое слово. Все, кто справятся с этим заданием, - получат памятные подарки. Участие бесплатное.