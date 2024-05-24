https://ria.ru/20240524/kurenkov-1948065114.html

Куренков: Тюменская область блестяще защитила трассу от паводка

Куренков: Тюменская область блестяще защитила трассу от паводка - РИА Новости, 24.05.2024

Куренков: Тюменская область блестяще защитила трассу от паводка

Тюменская область блестяще справилась с защитой федеральной трассы Тюмень-Омск в Абатском районе от половодья на реке Ишим, заявил глава МЧС России Александр... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:51

2024-05-24T10:51

2024-05-24T10:51

тюменская область

александр куренков (мчс)

ишим (река)

владимир путин

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948068085_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1a35b4450c74a9b98193cd4ef96800e0.jpg

ТЮМЕНЬ, 24 мая – РИА Новости. Тюменская область блестяще справилась с защитой федеральной трассы Тюмень-Омск в Абатском районе от половодья на реке Ишим, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Речь об этом шла на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводка, которое провел в Тюмени в четверг глава МЧС России. "Хочу поблагодарить за достойную защиту населенных пунктов, и, в частности, за защиту федеральной трассы Р-402, которая является стратегическим шоссе... Это была очень важная задача, и с этой задачей Тюменская область справилась блестяще. Благодарю всех людей, которые выполняли это днем и ночью, не взирая ни на солнце, ни на дождь, ни на воду и находясь буквально по шею в воде", – сказал Куренков в опубликованном информцентром правительства видеофрагменте заседания. Куренков также поблагодарил за работу губернатора, правительство региона и сотрудников МЧС. Он отметил, что в определенный период времени трасса Тюмень-Омск оставалась единственным сообщающимся шоссе между западом и востоком страны. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главами МЧС и Минприроды подчеркнул своевременность принятия мер по недопущению затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск в ответ на доклад Куренкова о том, что избежать этого удалось благодаря слаженным действиям. Около шести километров федеральной трассы Тюмень-Омск в Абатском районе походит по пойме реки Ишим. Для защиты дороги от половодья по ее сторонам в апреле было обустроено более 12 километров насыпи. 24 апреля вода подступила к трассе с обеих сторон, затем поднялась выше уровня дороги. О начале разбора насыпей власти муниципалитета сообщили 21 мая, это стало возможным благодаря понижению уровня воды в реке Ишим ниже уровня проезжей части федеральной дороги.

https://ria.ru/20240523/region-lider-1947955984.html

https://ria.ru/20240517/tyumen-1946578038.html

ишим (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр куренков (мчс), ишим (река), владимир путин, наводнения в россии — 2024