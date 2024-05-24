https://ria.ru/20240524/khuchiev-1948163070.html

Экс-председателя правительства Чечни Хучиева назначили помощником Мишустина

Экс-председателя правительства Чечни Хучиева назначили помощником Мишустина - РИА Новости, 24.05.2024

Экс-председателя правительства Чечни Хучиева назначили помощником Мишустина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-председателя правительства республики Муслима Хучиева своим... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:07

2024-05-24T16:07

2024-05-24T17:04

политика

муслим хучиев

россия

рамзан кадыров

михаил мишустин

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ГРОЗНЫЙ, 24 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-председателя правительства республики Муслима Хучиева своим помощником."Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил … Муслима Хучиева своим помощником", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.Глава Чечни уверен, что Хучиев "полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия".Во вторник Кадыров сообщил, что Хучиев сложил полномочия председателя правительства Чечни в связи с переходом на другую работу – пост премьер-министра республики он занимал с июня 2018 года.

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политика, муслим хучиев, россия, рамзан кадыров, михаил мишустин