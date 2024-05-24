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Панда Катюша из Московского зоопарка получила подарок на девять месяцев - РИА Новости, 24.05.2024
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Хорошие новости
 
15:54 24.05.2024 (обновлено: 15:55 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/katyusha-1948160141.html
Панда Катюша из Московского зоопарка получила подарок на девять месяцев
Панда Катюша из Московского зоопарка получила подарок на девять месяцев - РИА Новости, 24.05.2024
Панда Катюша из Московского зоопарка получила подарок на девять месяцев
Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка получила небольшой подарок в честь 9 месяцев со дня рождения, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:54
2024-05-24T15:55
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка получила небольшой подарок в честь 9 месяцев со дня рождения, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова. На видео, которое прикреплено к посту, маленькая панда развалилась на бревнах и держит в лапках небольшую веточку бамбука с цифрой девять. "Катюша получила маленький подарок в девять месяцев. Повертела, покрутила, но решила — попробую позже", — написала Акулова.
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светлана акулова, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
Панда Катюша из Московского зоопарка получила подарок на девять месяцев

Панда Катюша из Московского зоопарка получила веточку бамбука на 9 месяцев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПанда Катюша в большом вольере Московского зоопарка
Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка получила небольшой подарок в честь 9 месяцев со дня рождения, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
На видео, которое прикреплено к посту, маленькая панда развалилась на бревнах и держит в лапках небольшую веточку бамбука с цифрой девять.
"Катюша получила маленький подарок в девять месяцев. Повертела, покрутила, но решила — попробую позже", — написала Акулова.
 
Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркОбщество
 
 
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