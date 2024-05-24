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Панда Катюша из Московского зоопарка получила подарок на девять месяцев

Панда Катюша из Московского зоопарка получила подарок на девять месяцев - РИА Новости, 24.05.2024

Панда Катюша из Московского зоопарка получила подарок на девять месяцев

Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка получила небольшой подарок в честь 9 месяцев со дня рождения, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:54

2024-05-24T15:54

2024-05-24T15:55

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светлана акулова

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка получила небольшой подарок в честь 9 месяцев со дня рождения, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова. На видео, которое прикреплено к посту, маленькая панда развалилась на бревнах и держит в лапках небольшую веточку бамбука с цифрой девять. "Катюша получила маленький подарок в девять месяцев. Повертела, покрутила, но решила — попробую позже", — написала Акулова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана акулова, московский зоопарк, общество