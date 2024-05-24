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Число кибератак на Россию возросло, заявила Касперская - РИА Новости, 24.05.2024
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14:48 24.05.2024 (обновлено: 14:58 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/kasperskaya-1948139762.html
Число кибератак на Россию возросло, заявила Касперская
Число кибератак на Россию возросло, заявила Касперская - РИА Новости, 24.05.2024
Число кибератак на Россию возросло, заявила Касперская
Несмотря на то, что число кибератак на Россию резко выросло, это не кибервойна, заявила РИА Новости президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:48
2024-05-24T14:58
экономика
технологии
россия
наталья касперская
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Несмотря на то, что число кибератак на Россию резко выросло, это не кибервойна, заявила РИА Новости президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская. "Количество атак на Российскую Федерацию резко выросло, но назвать это кибервойной нельзя", - сообщила Касперская в кулуарах выставки ЦИПР-2024. Она объяснила, что при массированной кибервойне существует возможность отключить значительную часть инфраструктуры. Например, выключить базовые станции или смартфоны, поскольку они иностранные, а это означает, что существенная часть инфраструктуры, привязанная к мобильной связи, "просто встанет". По ее словам, любая война - это обоюдоострое оружие, и подобное выключение инфраструктуры можно применить только один раз. "После того, как мы с этим справимся, все инструменты воздействия будут потеряны", - пояснила Касперская. Резкое увеличение кибератак пришлось на выборы президента России с 15 по 17 марта. Так, Роскомнадзор сообщал агентству, что в этот период на инфраструктуру страны было совершено 497 DDoS-атак, а самая долгая атака длилась 40 часов 12 минут. При этом специалисты регулятора обеспечивали защиту 920 значимых российских ресурсов. Кибератаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов.
https://ria.ru/20240523/kasperskiy-1947987869.html
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экономика, технологии, россия, наталья касперская, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Экономика, Технологии, Россия, Наталья Касперская, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Число кибератак на Россию возросло, заявила Касперская

Касперская: число кибератак на Россию резко возросло, но это не кибервойна

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Несмотря на то, что число кибератак на Россию резко выросло, это не кибервойна, заявила РИА Новости президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.
"Количество атак на Российскую Федерацию резко выросло, но назвать это кибервойной нельзя", - сообщила Касперская в кулуарах выставки ЦИПР-2024.
Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
"Лаборатория Касперского" и IVA Technologies договорились о сотрудничестве
23 мая, 18:52
Она объяснила, что при массированной кибервойне существует возможность отключить значительную часть инфраструктуры. Например, выключить базовые станции или смартфоны, поскольку они иностранные, а это означает, что существенная часть инфраструктуры, привязанная к мобильной связи, "просто встанет".
По ее словам, любая война - это обоюдоострое оружие, и подобное выключение инфраструктуры можно применить только один раз. "После того, как мы с этим справимся, все инструменты воздействия будут потеряны", - пояснила Касперская.
Резкое увеличение кибератак пришлось на выборы президента России с 15 по 17 марта. Так, Роскомнадзор сообщал агентству, что в этот период на инфраструктуру страны было совершено 497 DDoS-атак, а самая долгая атака длилась 40 часов 12 минут. При этом специалисты регулятора обеспечивали защиту 920 значимых российских ресурсов. Кибератаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов.
Центр Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Специалистов по кибербезопасности будут готовить в Нижнем Новгороде
23 мая, 11:53
 
ЭкономикаТехнологииРоссияНаталья КасперскаяФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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