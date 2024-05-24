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Власти Грузии заявили, что не будут торговать суверенитетом страны - РИА Новости, 24.05.2024
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13:27 24.05.2024 (обновлено: 13:56 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/gruziya-1948111254.html
Власти Грузии заявили, что не будут торговать суверенитетом страны
Власти Грузии заявили, что не будут торговать суверенитетом страны - РИА Новости, 24.05.2024
Власти Грузии заявили, что не будут торговать суверенитетом страны
Власти Грузии не будут торговать суверенитетом и безопасностью страны, сообщает в пятницу политсовет правящей партии "Грузинская мечта" в связи с решением США... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:27
2024-05-24T13:56
в мире
грузия
сша
тбилиси
энтони блинкен
саломе зурабишвили
протесты в грузии против закона об иноагентах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456071_0:229:2201:1467_1920x0_80_0_0_c701c04a3d8df3f2e41c68531190bfd6.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мая - РИА Новости. Власти Грузии не будут торговать суверенитетом и безопасностью страны, сообщает в пятницу политсовет правящей партии "Грузинская мечта" в связи с решением США ввести санкции против депутатов из-за закона об иноагентах. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах и вводят новую политику по введению визовых ограничений. "Хотим еще раз заявить, что мы не собираемся торговать суверенитетом и безопасностью нашей страны. Никакой шантаж не сможет заставить нас сделать шаг против нашей страны. В такой ситуации санкции лишь контрпродуктивны и вредят самой санкционирующей стороне", - говорится в заявлении политсовета. В сообщении отмечено, что власти призывают всех "действовать прагматично и предпринимать эффективные шаги для оздоровления отношений, что в равной степени отвечает интересам как грузинского, так и американского народа". Парламент Грузии в минувший вторник принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее газета Financial Times сообщала, что ряд стран Европейского союза обдумывает меры санкционного давления на власти Грузии, включая приостановку безвизового режима, из-за закона об иностранных агентах. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html
https://ria.ru/20240320/gruziya-1934555923.html
https://ria.ru/20240520/ssha-1947133727.html
https://radiosputnik.ru/20240524/gruziya-1948050302.html
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в мире, грузия, сша, тбилиси, энтони блинкен, саломе зурабишвили, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, США, Тбилиси, Энтони Блинкен, Саломе Зурабишвили, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Власти Грузии заявили, что не будут торговать суверенитетом страны

"Грузинская мечта": Грузия не будет торговать своим суверенитетом из-за санкций

© Фото : State Security Service of GeorgiaЗдание Службы государственной безопасности Грузии
Здание Службы государственной безопасности Грузии - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : State Security Service of Georgia
Здание Службы государственной безопасности Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 24 мая - РИА Новости. Власти Грузии не будут торговать суверенитетом и безопасностью страны, сообщает в пятницу политсовет правящей партии "Грузинская мечта" в связи с решением США ввести санкции против депутатов из-за закона об иноагентах.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах и вводят новую политику по введению визовых ограничений.
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14 мая, 12:05
"Хотим еще раз заявить, что мы не собираемся торговать суверенитетом и безопасностью нашей страны. Никакой шантаж не сможет заставить нас сделать шаг против нашей страны. В такой ситуации санкции лишь контрпродуктивны и вредят самой санкционирующей стороне", - говорится в заявлении политсовета.
В сообщении отмечено, что власти призывают всех "действовать прагматично и предпринимать эффективные шаги для оздоровления отношений, что в равной степени отвечает интересам как грузинского, так и американского народа".
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Парламент Грузии в минувший вторник принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее газета Financial Times сообщала, что ряд стран Европейского союза обдумывает меры санкционного давления на власти Грузии, включая приостановку безвизового режима, из-за закона об иностранных агентах.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
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СМИ: США представят законопроект о санкциях против грузинских политиков
20 мая, 11:13
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
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Блинкен заявил о пересмотре отношений с Грузией
Вчера, 09:08
 
В миреГрузияСШАТбилисиЭнтони БлинкенСаломе ЗурабишвилиПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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