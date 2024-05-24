https://ria.ru/20240524/gruziya-1948093746.html

В Грузии отреагировали на решение США о санкциях из-за закона об иноагентах

В Грузии отреагировали на решение США о санкциях из-за закона об иноагентах - РИА Новости, 24.05.2024

В Грузии отреагировали на решение США о санкциях из-за закона об иноагентах

Лидер большинства в парламенте Грузии, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе назвал беспрецедентным и комичным решение... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:37

2024-05-24T12:37

2024-05-24T15:50

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ТБИЛИСИ, 24 мая — РИА Новости. Лидер большинства в парламенте Грузии, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе назвал беспрецедентным и комичным решение США ввести санкции против грузинских депутатов из-за закона об иноагентах."Беспрецедентно и в то же время комично вводить санкции против избранного народом депутата из-за принятия закона", — написал он в соцсетях.Так Мдинарадзе прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон начинает всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией и вводит ограничительные визовые меры.Депутат отметил, что США продолжают политику шантажа и угроз, чтобы помешать Грузии принимать самостоятельные решения исходя из собственных интересов". "Независимость Грузии не продается ни за какую визу", — подчеркнул Мдинарадзе.Политсовет партии "Грузинская мечта", со своей стороны, заявил, что не будет торговать суверенитетом и национальной безопасностью и никакой шантаж не заставит их сделать шаг против своей страны.Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный "Грузинской мечтой". Он предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы. Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф в 25 тысяч лари.Президент Саломе Зурабишвили заблокировала закон, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов.Первую попытку принять закон об иноагентах парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: по информации СМИ, США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, грузия, в мире, санкции