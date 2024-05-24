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Голикова оценила работу студенческих отрядов в условиях дефицита кадров - РИА Новости, 24.05.2024
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16:10 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/golikova-1948163874.html
Голикова оценила работу студенческих отрядов в условиях дефицита кадров
Голикова оценила работу студенческих отрядов в условиях дефицита кадров - РИА Новости, 24.05.2024
Голикова оценила работу студенческих отрядов в условиях дефицита кадров
Участники Российских студенческих отрядов составляют качественный трудовой резерв для предприятий в условиях дефицита кадров в стране, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:10
2024-05-24T16:10
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Участники Российских студенческих отрядов составляют качественный трудовой резерв для предприятий в условиях дефицита кадров в стране, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова "В условиях, когда многие предприятия действительно испытывают дефицит кадров, наши ребята являются тем трудовым и очень качественным резервом, который дает возможность хотя бы на период летнего трудового семестра заполнить недостающие трудовые руки", - сказала Голикова журналистам после заседания оргкомитета по открытию 65-го летнего трудового сезона Российских студенческих отрядов. Она отметила, что сегодня участники студотрядов работают по всем направлениям - на сервисных направлениях и в медицине, традиционными проводниками на железной дороге, на стройках, в том числе атомных. При этом они трудятся не только в России, но и за ее пределами. Участники студотрядов работают в летних детских лагерях, сфере туризма и строительства, сельском хозяйстве, пассажирских перевозках, медицинских учреждениях по всей России. В составе отрядов могут работать все желающие молодые люди, они проходят бесплатное обучение и могут выбрать направление, в котором хотят работать. По итогам трудового сезона молодые люди могут получить предложение о трудоустройстве на постоянную основу.
https://ria.ru/20240217/forum-1927971798.html
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова оценила работу студенческих отрядов в условиях дефицита кадров

Голикова: студотряды составляют качественный трудовой резерв для предприятий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Участники Российских студенческих отрядов составляют качественный трудовой резерв для предприятий в условиях дефицита кадров в стране, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
"В условиях, когда многие предприятия действительно испытывают дефицит кадров, наши ребята являются тем трудовым и очень качественным резервом, который дает возможность хотя бы на период летнего трудового семестра заполнить недостающие трудовые руки", - сказала Голикова журналистам после заседания оргкомитета по открытию 65-го летнего трудового сезона Российских студенческих отрядов.
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Она отметила, что сегодня участники студотрядов работают по всем направлениям - на сервисных направлениях и в медицине, традиционными проводниками на железной дороге, на стройках, в том числе атомных. При этом они трудятся не только в России, но и за ее пределами.
Участники студотрядов работают в летних детских лагерях, сфере туризма и строительства, сельском хозяйстве, пассажирских перевозках, медицинских учреждениях по всей России. В составе отрядов могут работать все желающие молодые люди, они проходят бесплатное обучение и могут выбрать направление, в котором хотят работать. По итогам трудового сезона молодые люди могут получить предложение о трудоустройстве на постоянную основу.
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