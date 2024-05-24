https://ria.ru/20240524/fom-1948113073.html
Опрос ФОМ показал, сколько россиян считают свое окружение спокойным
Опрос ФОМ показал, сколько россиян считают свое окружение спокойным - РИА Новости, 24.05.2024
Опрос ФОМ показал, сколько россиян считают свое окружение спокойным
Более трети (37%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 56% сказали, что у близких спокойное настроение, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:37
2024-05-24T13:37
2024-05-24T13:50
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более трети (37%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 56% сказали, что у близких спокойное настроение, согласно данным опроса ФОМ. Более половины (56%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение. Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 37% опрошенных, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 17-19 мая среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240524/opros-1948119147.html
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Опрос ФОМ показал, сколько россиян считают свое окружение спокойным
ФОМ: 56% россиян отмечают спокойное настроение среди своего окружения