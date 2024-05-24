Рейтинг@Mail.ru
Опрос ФОМ показал, сколько россиян считают свое окружение спокойным - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 24.05.2024 (обновлено: 13:50 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/fom-1948113073.html
Опрос ФОМ показал, сколько россиян считают свое окружение спокойным
Опрос ФОМ показал, сколько россиян считают свое окружение спокойным - РИА Новости, 24.05.2024
Опрос ФОМ показал, сколько россиян считают свое окружение спокойным
Более трети (37%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 56% сказали, что у близких спокойное настроение, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:37
2024-05-24T13:50
общество
россия
фонд "общественное мнение"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829701225_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12b38a755e8d078a4ee681aec705edea.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более трети (37%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 56% сказали, что у близких спокойное настроение, согласно данным опроса ФОМ. Более половины (56%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение. Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 37% опрошенных, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 17-19 мая среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240524/opros-1948119147.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829701225_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_f74d4598e63c961ddf7b646783981076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Опрос ФОМ показал, сколько россиян считают свое окружение спокойным

ФОМ: 56% россиян отмечают спокойное настроение среди своего окружения

© Фото : FreepikДевушка на кровати
Девушка на кровати - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Freepik
Девушка на кровати. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более трети (37%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 56% сказали, что у близких спокойное настроение, согласно данным опроса ФОМ.
Более половины (56%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение.
Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 37% опрошенных, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 17-19 мая среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Социологический опрос - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
Вчера, 13:50
 
ОбществоРоссияФонд "Общественное мнение"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала