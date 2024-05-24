RTД снял фильм о самом большом зоопарке в ДНР со спасенными животными
RTД снял фильм о самом большом зоопарке в ДНР, где живут спасенные звери
© Фото пресс-службой RT DocumentaryКадр из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
© Фото пресс-службой RT Documentary
МОСКВА, 24 МАЯ — РИА Новости. RTД снял фильм "Ноев ковчег. История донецкого зоопарка" о самом большом зоопарке в ДНР, где нашли приют тысячи зверей из разных уголков России, спасенных из зон боевых действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе RT Documentary.
© Фото пресс-службой RT DocumentaryКадр из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
© Фото пресс-службой RT Documentary
Кадр из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
"Зоопарк в селе Придорожном — самый большой в Донецкой Народной Республике. Тысячи зверей из разных уголков России, спасённых из зон боевых действий, нашли здесь приют. Первоклашка из Донецка Даша Кузина почти каждые выходные вместе с одноклассниками едет 20 километров от города, чтобы ненадолго забыть о войне, увидеть редких животных и помочь хозяину зоопарка о них позаботиться", — рассказали в пресс-службе.
"Директор зоопарка — удивительный человек. Только благодаря его труду и невероятной стойкости зоопарк жив, а пострадавшие от обстрелов звери могут жить дальше", — делится автор и режиссер фильма Айгуль Ербулова.
Тигры, львы, обезьяны, пони, верблюды, крокодилы — около 20 тысяч зверей и птиц живут на территории в пять гектаров, а кормить их нужно два-три раза в день. Работы много, работников мало, но зоопарк живет, несмотря на обстрелы.
Основатель зоопарка Геннадий Кряжев последние десять лет вывозит животных с мест боевых действий, лечит их и дарит им дом. Поэтому рядом с жилищами исконных обитателей появились целые аллеи вольеров для собак, кошек и других животных, оставшихся без хозяев.
© Фото пресс-службой RT DocumentaryКадр из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
Кадр из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
© Фото пресс-службой RT Documentary
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© Фото пресс-службой RT Documentary
Эпизод из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
Эпизод из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
© Фото пресс-службой RT Documentary
2 из 4
© Фото пресс-службой RT Documentary
Фрагмент из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
Фрагмент из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
© Фото пресс-службой RT Documentary
3 из 4
© Фото пресс-службой RT Documentary
Кадр из документального фильма "Донецкий Ноев ковчег"
Кадр из документального фильма "Донецкий Ноев ковчег"
© Фото пресс-службой RT Documentary
4 из 4
Кадр из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
© Фото пресс-службой RT Documentary
1 из 4
Эпизод из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
© Фото пресс-службой RT Documentary
2 из 4
Фрагмент из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
© Фото пресс-службой RT Documentary
3 из 4
Кадр из документального фильма "Донецкий Ноев ковчег"
© Фото пресс-службой RT Documentary
4 из 4
Не менее поражает история заместителя директора зоопарка — Александра. Будучи ополченцем, потерял двух дочерей, сейчас воевать не может. С единственным сыном он пришел в зоопарк посетителем и остался тут работать.
Премьерный показ фильма "Ноев ковчег. История донецкого зоопарка" на русском состоялся 23 мая на телеканале RTД, на английском кинолента будет показана 24 мая на телеканале RT. Сразу после телевизионной премьеры проект станет доступен для просмотра в бесплатном онлайн-кинотеатре Artel.doc.