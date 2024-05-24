Рейтинг@Mail.ru
RTД снял фильм о самом большом зоопарке в ДНР со спасенными животными - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:43 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/film-1948132143.html
RTД снял фильм о самом большом зоопарке в ДНР со спасенными животными
RTД снял фильм о самом большом зоопарке в ДНР со спасенными животными - РИА Новости, 24.05.2024
RTД снял фильм о самом большом зоопарке в ДНР со спасенными животными
RTД снял фильм "Ноев ковчег. История донецкого зоопарка" о самом большом зоопарке в ДНР, где нашли приют тысячи зверей из разных уголков России, спасенных из... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:43
2024-05-24T14:43
культура
донецкая народная республика
россия
донецк
кино
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948130371_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fae5e5de0c93614d5691a95240a2107e.jpg
МОСКВА, 24 МАЯ — РИА Новости. RTД снял фильм "Ноев ковчег. История донецкого зоопарка" о самом большом зоопарке в ДНР, где нашли приют тысячи зверей из разных уголков России, спасенных из зон боевых действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе RT Documentary."Зоопарк в селе Придорожном — самый большой в Донецкой Народной Республике. Тысячи зверей из разных уголков России, спасённых из зон боевых действий, нашли здесь приют. Первоклашка из Донецка Даша Кузина почти каждые выходные вместе с одноклассниками едет 20 километров от города, чтобы ненадолго забыть о войне, увидеть редких животных и помочь хозяину зоопарка о них позаботиться", — рассказали в пресс-службе."Директор зоопарка — удивительный человек. Только благодаря его труду и невероятной стойкости зоопарк жив, а пострадавшие от обстрелов звери могут жить дальше", — делится автор и режиссер фильма Айгуль Ербулова.Тигры, львы, обезьяны, пони, верблюды, крокодилы — около 20 тысяч зверей и птиц живут на территории в пять гектаров, а кормить их нужно два-три раза в день. Работы много, работников мало, но зоопарк живет, несмотря на обстрелы.Основатель зоопарка Геннадий Кряжев последние десять лет вывозит животных с мест боевых действий, лечит их и дарит им дом. Поэтому рядом с жилищами исконных обитателей появились целые аллеи вольеров для собак, кошек и других животных, оставшихся без хозяев.Не менее поражает история заместителя директора зоопарка — Александра. Будучи ополченцем, потерял двух дочерей, сейчас воевать не может. С единственным сыном он пришел в зоопарк посетителем и остался тут работать.Премьерный показ фильма "Ноев ковчег. История донецкого зоопарка" на русском состоялся 23 мая на телеканале RTД, на английском кинолента будет показана 24 мая на телеканале RT. Сразу после телевизионной премьеры проект станет доступен для просмотра в бесплатном онлайн-кинотеатре Artel.doc.
https://ria.ru/20240515/kino-1946123916.html
донецкая народная республика
россия
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948130371_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c319d783ad7d5480624259d61232d797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, донецк, кино, новости культуры
Культура, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Кино, Новости культуры
RTД снял фильм о самом большом зоопарке в ДНР со спасенными животными

RTД снял фильм о самом большом зоопарке в ДНР, где живут спасенные звери

© Фото пресс-службой RT DocumentaryКадр из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
Кадр из фильма Донецкий Ноев ковчег
© Фото пресс-службой RT Documentary
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 МАЯ — РИА Новости. RTД снял фильм "Ноев ковчег. История донецкого зоопарка" о самом большом зоопарке в ДНР, где нашли приют тысячи зверей из разных уголков России, спасенных из зон боевых действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе RT Documentary.
© Фото пресс-службой RT DocumentaryКадр из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
Кадр из фильма Донецкий Ноев ковчег
© Фото пресс-службой RT Documentary
Кадр из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
"Зоопарк в селе Придорожном — самый большой в Донецкой Народной Республике. Тысячи зверей из разных уголков России, спасённых из зон боевых действий, нашли здесь приют. Первоклашка из Донецка Даша Кузина почти каждые выходные вместе с одноклассниками едет 20 километров от города, чтобы ненадолго забыть о войне, увидеть редких животных и помочь хозяину зоопарка о них позаботиться", — рассказали в пресс-службе.
"Директор зоопарка — удивительный человек. Только благодаря его труду и невероятной стойкости зоопарк жив, а пострадавшие от обстрелов звери могут жить дальше", — делится автор и режиссер фильма Айгуль Ербулова.
Тигры, львы, обезьяны, пони, верблюды, крокодилы — около 20 тысяч зверей и птиц живут на территории в пять гектаров, а кормить их нужно два-три раза в день. Работы много, работников мало, но зоопарк живет, несмотря на обстрелы.
Основатель зоопарка Геннадий Кряжев последние десять лет вывозит животных с мест боевых действий, лечит их и дарит им дом. Поэтому рядом с жилищами исконных обитателей появились целые аллеи вольеров для собак, кошек и других животных, оставшихся без хозяев.
© Фото пресс-службой RT DocumentaryКадр из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
Кадр из фильма Донецкий Ноев ковчег
Кадр из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
© Фото пресс-службой RT Documentary
1 из 4
© Фото пресс-службой RT Documentary

Эпизод из фильма "Донецкий Ноев ковчег"

Кадр из фильма Донецкий Ноев ковчег

Эпизод из фильма "Донецкий Ноев ковчег"

© Фото пресс-службой RT Documentary
2 из 4
© Фото пресс-службой RT Documentary

Фрагмент из фильма "Донецкий Ноев ковчег"

Кадр из фильма Донецкий Ноев ковчег

Фрагмент из фильма "Донецкий Ноев ковчег"

© Фото пресс-службой RT Documentary
3 из 4
© Фото пресс-службой RT Documentary

Кадр из документального фильма "Донецкий Ноев ковчег"

Кадр из фильма Донецкий Ноев ковчег

Кадр из документального фильма "Донецкий Ноев ковчег"

© Фото пресс-службой RT Documentary
4 из 4
Кадр из фильма "Донецкий Ноев ковчег"
© Фото пресс-службой RT Documentary
1 из 4

Эпизод из фильма "Донецкий Ноев ковчег"

© Фото пресс-службой RT Documentary
2 из 4

Фрагмент из фильма "Донецкий Ноев ковчег"

© Фото пресс-службой RT Documentary
3 из 4

Кадр из документального фильма "Донецкий Ноев ковчег"

© Фото пресс-службой RT Documentary
4 из 4
Не менее поражает история заместителя директора зоопарка — Александра. Будучи ополченцем, потерял двух дочерей, сейчас воевать не может. С единственным сыном он пришел в зоопарк посетителем и остался тут работать.
Премьерный показ фильма "Ноев ковчег. История донецкого зоопарка" на русском состоялся 23 мая на телеканале RTД, на английском кинолента будет показана 24 мая на телеканале RT. Сразу после телевизионной премьеры проект станет доступен для просмотра в бесплатном онлайн-кинотеатре Artel.doc.
Кадр из фильма Белый. Террикон-114
RT представит премьеру документального фильма "Белый. Террикон-114"
15 мая, 14:16
 
КультураДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкКиноНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала