https://ria.ru/20240524/festival-1948140283.html

К VK Fest в Санкт-Петербурге присоединились Дима Билан, MACAN и 10AGE

К VK Fest в Санкт-Петербурге присоединились Дима Билан, MACAN и 10AGE - РИА Новости, 24.05.2024

К VK Fest в Санкт-Петербурге присоединились Дима Билан, MACAN и 10AGE

Самый популярный фестиваль страны расширил список музыкантов, которые выступят в Санкт-Петербурге и Москве. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:50

2024-05-24T14:50

2024-05-24T14:50

санкт-петербург

москва

vk fest

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Самый популярный фестиваль страны расширил список музыкантов, которые выступят в Санкт-Петербурге и Москве.В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 29 июня на Синей сцене выступит поп-звезда Дима Билан. На следующий день, 30 июня, на эту сцену выйдет хип-хоп-исполнитель MACAN. На Белой сцене свои треки после долгого творческого перерыва исполнит рэпер 10AGE. Артисты LOVV66, "тринадцать карат" и R'n'B-исполнитель By Индия присоединятся к фестивалю в Москве и Санкт-Петербурге. На Синей сцене московского фестиваля выступит поп-исполнитель и танцор NILETTO, на Белой — казахстанский артист The Limba.Гостей фестиваля ждут и другие громкие имена на музыкальных сценах — список артистов будет расширяться.Ранее VK Fest объявил лайнап фестиваля в Санкт-Петербурге. В список вошли Баста, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho, Юля Паршута, 25/17, "Три дня дождя", "Каспийский Груз", Тося Чайкина, ATI ETHNICA, Pompeya, Минаева и десятки других артистов. В Москве среди исполнителей — CREAM SODA, HammAli & Navai, Mary Gu, Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, "Моя Мишель" и другие.В 2024 году VK Fest расширил географию: он впервые пройдёт в Уфе и Красноярске. Жители России назвали летний open-air самым популярным фестивалем страны. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.

https://ria.ru/20240522/vk_fest-1947621484.html

санкт-петербург

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, москва, vk fest