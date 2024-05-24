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К VK Fest в Санкт-Петербурге присоединились Дима Билан, MACAN и 10AGE - РИА Новости, 24.05.2024
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14:50 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/festival-1948140283.html
К VK Fest в Санкт-Петербурге присоединились Дима Билан, MACAN и 10AGE
К VK Fest в Санкт-Петербурге присоединились Дима Билан, MACAN и 10AGE - РИА Новости, 24.05.2024
К VK Fest в Санкт-Петербурге присоединились Дима Билан, MACAN и 10AGE
Самый популярный фестиваль страны расширил список музыкантов, которые выступят в Санкт-Петербурге и Москве. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:50
2024-05-24T14:50
санкт-петербург
москва
vk fest
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Самый популярный фестиваль страны расширил список музыкантов, которые выступят в Санкт-Петербурге и Москве.В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 29 июня на Синей сцене выступит поп-звезда Дима Билан. На следующий день, 30 июня, на эту сцену выйдет хип-хоп-исполнитель MACAN. На Белой сцене свои треки после долгого творческого перерыва исполнит рэпер 10AGE. Артисты LOVV66, "тринадцать карат" и R'n'B-исполнитель By Индия присоединятся к фестивалю в Москве и Санкт-Петербурге. На Синей сцене московского фестиваля выступит поп-исполнитель и танцор NILETTO, на Белой — казахстанский артист The Limba.Гостей фестиваля ждут и другие громкие имена на музыкальных сценах — список артистов будет расширяться.Ранее VK Fest объявил лайнап фестиваля в Санкт-Петербурге. В список вошли Баста, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho, Юля Паршута, 25/17, "Три дня дождя", "Каспийский Груз", Тося Чайкина, ATI ETHNICA, Pompeya, Минаева и десятки других артистов. В Москве среди исполнителей — CREAM SODA, HammAli &amp; Navai, Mary Gu, Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, "Моя Мишель" и другие.В 2024 году VK Fest расширил географию: он впервые пройдёт в Уфе и Красноярске. Жители России назвали летний open-air самым популярным фестивалем страны. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.
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санкт-петербург, москва, vk fest
Санкт-Петербург, Москва, VK Fest

К VK Fest в Санкт-Петербурге присоединились Дима Билан, MACAN и 10AGE

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФестиваль VK Fest в Санкт-Петербурге
Фестиваль VK Fest в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Самый популярный фестиваль страны расширил список музыкантов, которые выступят в Санкт-Петербурге и Москве.
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 29 июня на Синей сцене выступит поп-звезда Дима Билан. На следующий день, 30 июня, на эту сцену выйдет хип-хоп-исполнитель MACAN. На Белой сцене свои треки после долгого творческого перерыва исполнит рэпер 10AGE. Артисты LOVV66, "тринадцать карат" и R'n'B-исполнитель By Индия присоединятся к фестивалю в Москве и Санкт-Петербурге. На Синей сцене московского фестиваля выступит поп-исполнитель и танцор NILETTO, на Белой — казахстанский артист The Limba.
Посетители на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Жители России назвали VK Fest самым популярным фестивалем страны
22 мая, 12:25
Гостей фестиваля ждут и другие громкие имена на музыкальных сценах — список артистов будет расширяться.
Ранее VK Fest объявил лайнап фестиваля в Санкт-Петербурге. В список вошли Баста, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho, Юля Паршута, 25/17, "Три дня дождя", "Каспийский Груз", Тося Чайкина, ATI ETHNICA, Pompeya, Минаева и десятки других артистов. В Москве среди исполнителей — CREAM SODA, HammAli & Navai, Mary Gu, Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, "Моя Мишель" и другие.
В 2024 году VK Fest расширил географию: он впервые пройдёт в Уфе и Красноярске. Жители России назвали летний open-air самым популярным фестивалем страны. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.
 
Санкт-ПетербургМоскваVK Fest
 
 
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