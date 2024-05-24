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В июле пройдет молодежный театральный фестиваль "Место силы – Владивосток"

В июле пройдет молодежный театральный фестиваль "Место силы – Владивосток" - РИА Новости, 24.05.2024

В июле пройдет молодежный театральный фестиваль "Место силы – Владивосток"

Всероссийский молодежный театральный фестиваль "Место силы – Владивосток" состоится с 21 по 25 июля, сообщили в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:31

2024-05-24T14:31

2024-05-24T21:50

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

дальний восток

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 мая – РИА новости. Всероссийский молодежный театральный фестиваль "Место силы – Владивосток" состоится с 21 по 25 июля, сообщили в пресс-службе фестиваля."С 21 по 25 июля 2024 года фестиваль соберет в Молодежной столице России – Владивостоке – ведущие театры Москвы, Санкт-Петербурга и новых регионов РФ, а также молодых специалистов творческих профессий, для которых будут организованы занятия в авторских лабораториях под руководством мэтров театрального искусства", - говорится в сообщении."Участие в новом театральном фестивале на Дальнем Востоке примут ведущие театры Москвы и Петербурга и новых регионов России, а также молодые специалисты сферы культуры и искусства, для которых будут организованы занятия в творческих лабораториях под руководством мэтров театрального искусства", - говорится в сообщении.Презентация фестиваля состоялась 24 мая на выставке-форуме "Россия".Всероссийский молодежный театральный фестиваль "Место силы – Владивосток" учрежден в 2024 году по инициативе правительства Приморского края. Реализуется при поддержке российского общества "Знание", Вахтанговского театра, ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, арт-кластера "Таврида", проекта "Биеннале театрального искусства" и Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров. Руководитель проекта – Дмитрий Бикбаев.

москва

дальний восток

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выставка-форум "россия", москва, дальний восток, санкт-петербург