https://ria.ru/20240524/es-1948156719.html

Главы МИД ЕС обсудят 14-й пакет санкций против России, сообщил источник

Главы МИД ЕС обсудят 14-й пакет санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 24.05.2024

Главы МИД ЕС обсудят 14-й пакет санкций против России, сообщил источник

Главы МИД стран ЕС на встрече 27 мая обсудят 14-й пакет санкций против РФ, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:45

2024-05-24T15:45

2024-05-24T15:48

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече 27 мая обсудят 14-й пакет санкций против РФ, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Обсудим 14-й пакет санкций и меры по борьбе с дезинформацией", - сказал он.Источник также подтвердил, что министры утвердят согласованный ранее постпредами стран сообщества новый санкционный режим против России.

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россия

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2024

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель