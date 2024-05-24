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Главы МИД ЕС обсудят 14-й пакет санкций против России, сообщил источник
Главы МИД ЕС обсудят 14-й пакет санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 24.05.2024
Главы МИД ЕС обсудят 14-й пакет санкций против России, сообщил источник
Главы МИД стран ЕС на встрече 27 мая обсудят 14-й пакет санкций против РФ, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:45
2024-05-24T15:45
2024-05-24T15:48
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече 27 мая обсудят 14-й пакет санкций против РФ, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Обсудим 14-й пакет санкций и меры по борьбе с дезинформацией", - сказал он.Источник также подтвердил, что министры утвердят согласованный ранее постпредами стран сообщества новый санкционный режим против России.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Брюссель
Главы МИД ЕС обсудят 14-й пакет санкций против России, сообщил источник
Источник: главы МИД стран ЕС 27 мая обсудят 14-й пакет санкций против России