https://ria.ru/20240524/energetika-1948180165.html

Путин назвал энергетику важнейшим направлением взаимодействия с Белоруссией

Путин назвал энергетику важнейшим направлением взаимодействия с Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2024

Путин назвал энергетику важнейшим направлением взаимодействия с Белоруссией

Энергетика является одним из ключевых направлений взаимодействия РФ и Белоруссии, договоренности будут исполнены, заявил президент России Владимир Путин во... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:56

2024-05-24T16:56

2024-05-24T17:13

россия

белоруссия

экономика

владимир путин

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Энергетика является одним из ключевых направлений взаимодействия РФ и Белоруссии, договоренности будут исполнены, заявил президент России Владимир Путин во время российско-белорусских переговоров."Энергетика является, действительно, одним из важнейших направлений. Мы сейчас тоже об этом подробно говорили в узком составе, есть определенные договоренности. Не сомневаюсь, что они все будут исполнены. Коллеги имеют определенные поручения доработать вопросы, которые до сих пор являлись недоработанными, это на самом деле детали, ничего существенного в этом нет", - заявил Путин.Президент отметил, что ритмичная работа соответствующих предприятий в области ТЭК, безусловно, будет обеспечена.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

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Путин о взаимодействии в области энергетики Путин о взаимодействии в области энергетики 2024-05-24T16:56 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, экономика, владимир путин