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Суд арестовал участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы
Суд арестовал участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы - РИА Новости, 24.05.2024
Суд арестовал участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы
Суд арестовал всех четверых участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:10
2024-05-24T15:10
2024-05-24T15:10
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суд арестовал всех четверых участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "С учетом позиции Чертановской межрайонной прокуратуры всем четверым фигурантам о драке на улице Медынская избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Потасовка с участием около 15 человек со стрельбой из травматического оружия и поножовщиной произошла во вторник вечером на Медынской улице в Москве. Двое пострадавших с ножевыми ранениями госпитализированы. МВД сообщало о задержании семерых мужчин в возрасте от 26 до 35 лет. По информации прокуратуры, причиной конфликта могло стать замечание одному из участников касательно женщины. Были возбуждены уголовные дела по статьям 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство). Сегодня СК сообщил, что в отношении четверых участников потасовки возбуждено по части 3 статьи 30 пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы
Суд арестовал 4 участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы