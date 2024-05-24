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Белоусов проведет переговоры с главой Минобороны Белоруссии Хрениным - РИА Новости, 24.05.2024
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11:30 24.05.2024 (обновлено: 11:33 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/belousov-1948079101.html
Белоусов проведет переговоры с главой Минобороны Белоруссии Хрениным
Белоусов проведет переговоры с главой Минобороны Белоруссии Хрениным - РИА Новости, 24.05.2024
Белоусов проведет переговоры с главой Минобороны Белоруссии Хрениным
Министр обороны России Андрей Белоусов проведет переговоры в Минске со своим белорусским коллегой, обсудит военно-техническое сотрудничество и обеспечение... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:30
2024-05-24T11:33
союзное государство
минск
белоруссия
безопасность
андрей белоусов
виктор хренин
министерство обороны белоруссии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов проведет переговоры в Минске со своим белорусским коллегой, обсудит военно-техническое сотрудничество и обеспечение безопасности Союзного государства.По данным российского военного ведомства, "в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного, военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности Союзного государства", сказано в сообщении.Министра обороны РФ лично встретил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.
https://ria.ru/20240515/belousov-1946162896.html
минск
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минск, белоруссия, безопасность, андрей белоусов, виктор хренин, министерство обороны белоруссии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Союзное государство, Минск, Белоруссия, Безопасность, Андрей Белоусов, Виктор Хренин, Министерство обороны Белоруссии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов проведет переговоры с главой Минобороны Белоруссии Хрениным

Белоусов в Минске обсудит с Хрениным ВТС и безопасность Союзного государства

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов проведет переговоры в Минске со своим белорусским коллегой, обсудит военно-техническое сотрудничество и обеспечение безопасности Союзного государства.
По данным российского военного ведомства, "в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного, военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности Союзного государства", сказано в сообщении.
Министра обороны РФ лично встретил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.
Путин о причине назначения Белоусова на пост министра обороны
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны
15 мая, 15:26
 
Союзное государствоМинскБелоруссияБезопасностьАндрей БелоусовВиктор ХренинМинистерство обороны БелоруссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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