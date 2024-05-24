https://ria.ru/20240524/belousov-1948079101.html

Белоусов проведет переговоры с главой Минобороны Белоруссии Хрениным

Белоусов проведет переговоры с главой Минобороны Белоруссии Хрениным - РИА Новости, 24.05.2024

Белоусов проведет переговоры с главой Минобороны Белоруссии Хрениным

Министр обороны России Андрей Белоусов проведет переговоры в Минске со своим белорусским коллегой, обсудит военно-техническое сотрудничество и обеспечение... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:30

2024-05-24T11:30

2024-05-24T11:33

союзное государство

минск

белоруссия

безопасность

андрей белоусов

виктор хренин

министерство обороны белоруссии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов проведет переговоры в Минске со своим белорусским коллегой, обсудит военно-техническое сотрудничество и обеспечение безопасности Союзного государства.По данным российского военного ведомства, "в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного, военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности Союзного государства", сказано в сообщении.Министра обороны РФ лично встретил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.

https://ria.ru/20240515/belousov-1946162896.html

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белоруссия

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Ольга Фомченкова

минск, белоруссия, безопасность, андрей белоусов, виктор хренин, министерство обороны белоруссии, министерство обороны рф (минобороны рф)