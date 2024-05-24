https://ria.ru/20240524/belgiya-1948159555.html

Жители бельгийского города испугались ночных учений военных

Жители бельгийского города испугались ночных учений военных - РИА Новости, 24.05.2024

Жители бельгийского города испугались ночных учений военных

Жители бельгийского города Турне оказались крайне напуганы ночными учениями военных, которые отрабатывали навыки городских боев и эвакуации гражданских лиц из... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:52

2024-05-24T15:52

2024-05-24T15:52

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Жители бельгийского города Турне оказались крайне напуганы ночными учениями военных, которые отрабатывали навыки городских боев и эвакуации гражданских лиц из зоны конфликта, передает бельгийский телеканал RTBF. "Мы были очень напуганы, когда увидели людей в масках и с битами. Мы к этому здесь не привыкли", - приводит телеканал слова жителя города. По данным СМИ, некоторые горожане начали собирать вещи, чтобы быстро покинуть город из-за опасений за безопасность. В ночь на четверг на улицах Турне наблюдались сцены массовых беспорядков, раздавалась стрельба, в город были стянуты военные. "Легенда состояла в том, чтобы вывезти граждан из вымышленной страны. По сценарию учений, посольство располагалось как раз в районе Турне. Там ситуация постоянно накалялась, и нам надо было эвакуировать посла", - рассказал журналистам представитель штаба сил особого назначения майор Лорен Ноббель. По его словам, учения предусматривали массовые беспорядки и использование огнестрельного оружия. И хотя власти заранее предупреждали об учениях, на месте людей успокаивали сотрудники полиции, информация дошла не до всех жителей. Ранее сообщалось, что с 13 по 24 мая 2024 года силы спецопераций организуют учения Storm Tide 24 на бельгийской территории в провинции Эно. В ходе учений 900 военнослужащих сухопутных, военно-воздушных и медицинских сил отрабатывали эвакуацию гражданских из зоны кризиса. Как пояснил ранее командующий силами специального назначения полковник Фредерик Линотт, последние события в мире указывают на необходимость отрабатывать проведение операций по эвакуации. "Стратегическая обстановка ухудшалась в последние годы, в частности, из-за переворотов, революций, аннексий территорий. 2021 год был отмечен эвакуацией из Афганистана, 2022 - кризисом на Украине, а в 2023 году – в секторе Газа", - сказал бельгийский военный.

https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944560828.html

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, украина, бельгия, нато