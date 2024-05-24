https://ria.ru/20240524/avariya-1948129995.html

В Пермском крае водителя грузовика отправят под суд после смертельного ДТП

В Пермском крае водителя грузовика отправят под суд после смертельного ДТП - РИА Новости, 24.05.2024

В Пермском крае водителя грузовика отправят под суд после смертельного ДТП

Водителя грузовой машины DAF отправят под суд после ДТП с пятью погибшими, произошедшего в Пермском крае в июле 2023 года, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:27

2024-05-24T14:27

2024-05-24T14:27

происшествия

авто

пермский край

удмуртская республика (удмуртия)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg

ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Водителя грузовой машины DAF отправят под суд после ДТП с пятью погибшими, произошедшего в Пермском крае в июле 2023 года, сообщает краевая полиция. "По результатам судебной автотехнической экспертизы, назначенной сотрудниками органов внутренних дел, на колесе транспортного средства DAF была установлена шина с истёкшим сроком службы и повреждениями. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В июле 2023 года на трассе Большая Соснова - Частые в Пермском крае произошло крупное ДТП: большегруз DAF с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями Lada и Chery, и мотоциклом YAMAHA. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Погибшим было от 21 года до 30 лет, все они проживали в Удмуртской Республике. Кроме того, в больницу с тяжелыми травмами попала пассажирка мотоцикла. За рулем грузовика находился 48-летний житель Удмуртии. Ему было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие пришло к выводу, что водитель большегруза не учёл состояние своего транспортного средства, превысил скорость, что привело к пневматическому взрыву и разгерметизации переднего левого колеса машины. В результате мужчина больше не мог контролировать грузовик, который вылетел на "встречку". Вину в совершении противоправного деяния водитель грузовика не признал.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

https://ria.ru/20240130/voditel-1924382040.html

пермский край

удмуртская республика (удмуртия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, пермский край, удмуртская республика (удмуртия), россия