Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае водителя грузовика отправят под суд после смертельного ДТП - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/avariya-1948129995.html
В Пермском крае водителя грузовика отправят под суд после смертельного ДТП
В Пермском крае водителя грузовика отправят под суд после смертельного ДТП - РИА Новости, 24.05.2024
В Пермском крае водителя грузовика отправят под суд после смертельного ДТП
Водителя грузовой машины DAF отправят под суд после ДТП с пятью погибшими, произошедшего в Пермском крае в июле 2023 года, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:27
2024-05-24T14:27
происшествия
авто
пермский край
удмуртская республика (удмуртия)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Водителя грузовой машины DAF отправят под суд после ДТП с пятью погибшими, произошедшего в Пермском крае в июле 2023 года, сообщает краевая полиция. "По результатам судебной автотехнической экспертизы, назначенной сотрудниками органов внутренних дел, на колесе транспортного средства DAF была установлена шина с истёкшим сроком службы и повреждениями. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В июле 2023 года на трассе Большая Соснова - Частые в Пермском крае произошло крупное ДТП: большегруз DAF с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями Lada и Chery, и мотоциклом YAMAHA. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Погибшим было от 21 года до 30 лет, все они проживали в Удмуртской Республике. Кроме того, в больницу с тяжелыми травмами попала пассажирка мотоцикла. За рулем грузовика находился 48-летний житель Удмуртии. Ему было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие пришло к выводу, что водитель большегруза не учёл состояние своего транспортного средства, превысил скорость, что привело к пневматическому взрыву и разгерметизации переднего левого колеса машины. В результате мужчина больше не мог контролировать грузовик, который вылетел на "встречку". Вину в совершении противоправного деяния водитель грузовика не признал.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
https://ria.ru/20240130/voditel-1924382040.html
пермский край
удмуртская республика (удмуртия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, пермский край, удмуртская республика (удмуртия), россия
Происшествия, Авто, Пермский край, Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия
В Пермском крае водителя грузовика отправят под суд после смертельного ДТП

В Пермском крае водителя грузовика ждет суд после ДТП с 5 погибшими в 2023 г

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Водителя грузовой машины DAF отправят под суд после ДТП с пятью погибшими, произошедшего в Пермском крае в июле 2023 года, сообщает краевая полиция.
"По результатам судебной автотехнической экспертизы, назначенной сотрудниками органов внутренних дел, на колесе транспортного средства DAF была установлена шина с истёкшим сроком службы и повреждениями. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году
1 апреля, 17:01
В июле 2023 года на трассе Большая Соснова - Частые в Пермском крае произошло крупное ДТП: большегруз DAF с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями Lada и Chery, и мотоциклом YAMAHA. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Погибшим было от 21 года до 30 лет, все они проживали в Удмуртской Республике. Кроме того, в больницу с тяжелыми травмами попала пассажирка мотоцикла.
За рулем грузовика находился 48-летний житель Удмуртии. Ему было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие пришло к выводу, что водитель большегруза не учёл состояние своего транспортного средства, превысил скорость, что привело к пневматическому взрыву и разгерметизации переднего левого колеса машины. В результате мужчина больше не мог контролировать грузовик, который вылетел на "встречку".
Вину в совершении противоправного деяния водитель грузовика не признал.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Суд на Урале оправдал водителя по делу о гибели восьми пешеходов
30 января, 15:19
 
ПроисшествияАвтоПермский крайУдмуртская Республика (Удмуртия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала