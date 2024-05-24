В Пермском крае водителя грузовика отправят под суд после смертельного ДТП
В Пермском крае водителя грузовика ждет суд после ДТП с 5 погибшими в 2023 г
Статуя богини правосудия. Архивное фото
ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Водителя грузовой машины DAF отправят под суд после ДТП с пятью погибшими, произошедшего в Пермском крае в июле 2023 года, сообщает краевая полиция.
"По результатам судебной автотехнической экспертизы, назначенной сотрудниками органов внутренних дел, на колесе транспортного средства DAF была установлена шина с истёкшим сроком службы и повреждениями. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В июле 2023 года на трассе Большая Соснова - Частые в Пермском крае произошло крупное ДТП: большегруз DAF с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями Lada и Chery, и мотоциклом YAMAHA. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Погибшим было от 21 года до 30 лет, все они проживали в Удмуртской Республике. Кроме того, в больницу с тяжелыми травмами попала пассажирка мотоцикла.
За рулем грузовика находился 48-летний житель Удмуртии. Ему было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие пришло к выводу, что водитель большегруза не учёл состояние своего транспортного средства, превысил скорость, что привело к пневматическому взрыву и разгерметизации переднего левого колеса машины. В результате мужчина больше не мог контролировать грузовик, который вылетел на "встречку".
Вину в совершении противоправного деяния водитель грузовика не признал.
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