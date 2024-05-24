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Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани - РИА Новости, 24.05.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
15:44 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/astrakhan-1948156544.html
Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани
Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани - РИА Новости, 24.05.2024
Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани
Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:44
2024-05-24T15:44
астраханская область
расул гамзатов
игорь бабушкин
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Открыли в Астрахани памятник великому поэту Расулу Гамзатову - настоящему патриоту нашей Родины. Его произведения близки и понятны каждому, это настоящие уроки жизни, вдохновляющие и наполненные вечными ценностями. А легендарная песня "Журавли", написанная на стихи Гамзатова, стала символом памяти о героях Великой Отечественной войны", - написал он в Telegram. По его словам, мемориал открыли в День славянской письменности и культуры неслучайно. "Творчество Расула Гамзатова объединяет людей разных взглядов, убеждений, национальностей, но единых в главном - в своей твердой патриотической позиции", - отметил Бабушкин. Он добавил, что произведения Гамзатова, написанные на аварском языке и переведенные на множество других языков, служат связующим звеном между культурами и традициями народов России. Бюст установили в сквере "Студенческий" Астраханского госуниверситета. Монумент возвели при поддержке администрации губернатора Астраханской области по инициативе региональной общественной организации по сохранению и развитию дагестанской культуры "Дагестан".
https://ria.ru/20240521/astrakhan-1947430012.html
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расул гамзатов, игорь бабушкин, астрахань
Астраханская область, Расул Гамзатов, Игорь Бабушкин, Астрахань

Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramПамятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани
Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Открыли в Астрахани памятник великому поэту Расулу Гамзатову - настоящему патриоту нашей Родины. Его произведения близки и понятны каждому, это настоящие уроки жизни, вдохновляющие и наполненные вечными ценностями. А легендарная песня "Журавли", написанная на стихи Гамзатова, стала символом памяти о героях Великой Отечественной войны", - написал он в Telegram.
© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramПамятник поэту Расулу Гамзатову в Астрахани
Памятник поэту Расулу Гамзатову в Астрахани - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Памятник поэту Расулу Гамзатову в Астрахани
По его словам, мемориал открыли в День славянской письменности и культуры неслучайно. "Творчество Расула Гамзатова объединяет людей разных взглядов, убеждений, национальностей, но единых в главном - в своей твердой патриотической позиции", - отметил Бабушкин. Он добавил, что произведения Гамзатова, написанные на аварском языке и переведенные на множество других языков, служат связующим звеном между культурами и традициями народов России.
Бюст установили в сквере "Студенческий" Астраханского госуниверситета. Монумент возвели при поддержке администрации губернатора Астраханской области по инициативе региональной общественной организации по сохранению и развитию дагестанской культуры "Дагестан".
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Астраханская областьРасул ГамзатовИгорь БабушкинАстрахань
 
 
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