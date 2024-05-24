https://ria.ru/20240524/astrakhan-1948156544.html
Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани
Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани - РИА Новости, 24.05.2024
Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани
Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:44
2024-05-24T15:44
2024-05-24T15:44
астраханская область
расул гамзатов
игорь бабушкин
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Открыли в Астрахани памятник великому поэту Расулу Гамзатову - настоящему патриоту нашей Родины. Его произведения близки и понятны каждому, это настоящие уроки жизни, вдохновляющие и наполненные вечными ценностями. А легендарная песня "Журавли", написанная на стихи Гамзатова, стала символом памяти о героях Великой Отечественной войны", - написал он в Telegram. По его словам, мемориал открыли в День славянской письменности и культуры неслучайно. "Творчество Расула Гамзатова объединяет людей разных взглядов, убеждений, национальностей, но единых в главном - в своей твердой патриотической позиции", - отметил Бабушкин. Он добавил, что произведения Гамзатова, написанные на аварском языке и переведенные на множество других языков, служат связующим звеном между культурами и традициями народов России. Бюст установили в сквере "Студенческий" Астраханского госуниверситета. Монумент возвели при поддержке администрации губернатора Астраханской области по инициативе региональной общественной организации по сохранению и развитию дагестанской культуры "Дагестан".
https://ria.ru/20240521/astrakhan-1947430012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
расул гамзатов, игорь бабушкин, астрахань
Астраханская область, Расул Гамзатов, Игорь Бабушкин, Астрахань
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Открыли в Астрахани памятник великому поэту Расулу Гамзатову - настоящему патриоту нашей Родины. Его произведения близки и понятны каждому, это настоящие уроки жизни, вдохновляющие и наполненные вечными ценностями. А легендарная песня "Журавли", написанная на стихи Гамзатова, стала символом памяти о героях Великой Отечественной войны", - написал он в Telegram.
По его словам, мемориал открыли в День славянской письменности и культуры неслучайно. "Творчество Расула Гамзатова объединяет людей разных взглядов, убеждений, национальностей, но единых в главном - в своей твердой патриотической позиции", - отметил Бабушкин. Он добавил, что произведения Гамзатова, написанные на аварском языке и переведенные на множество других языков, служат связующим звеном между культурами и традициями народов России.
Бюст установили в сквере "Студенческий" Астраханского госуниверситета. Монумент возвели при поддержке администрации губернатора Астраханской области по инициативе региональной общественной организации по сохранению и развитию дагестанской культуры "Дагестан".