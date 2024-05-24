https://ria.ru/20240524/aktivy-1948168090.html

Запад обсуждает создание финансовой организации для помощи Киеву, пишут СМИ

Запад обсуждает создание финансовой организации для помощи Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024

Запад обсуждает создание финансовой организации для помощи Киеву, пишут СМИ

Страны Запада обсуждают возможность создания финансовой организации для помощи Украине за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает газета Wall... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:25

2024-05-24T16:25

2024-05-24T16:41

россия

украина

сша

дональд трамп

сергей лавров

евросоюз

g7

euroclear

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Страны Запада обсуждают возможность создания финансовой организации для помощи Украине за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева. "Администрация (президента США Джо) Байдена предложила создать новый финансовый инструмент, который в краткосрочной перспективе предоставит Киеву ожидаемую многолетнюю прибыль от российских активов и не затронет... российские активы", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что речь идет о финансовой организации, которой страны Запада будут давать взаймы средства для передачи их Украине в качестве грантов. Доходы от российских активов же будут использоваться в качестве выплат этим странам за предоставленные кредиты, пишет газета. Издание указывает на то, что для осуществления этого плана ЕС придется внести правки в своей проект по передаче доходов от активов непосредственно Киеву. По мнению европейских чиновников, эти доходы могут быть направлены на поддержку предложения США в следующем году. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240417/aktivy-1940492983.html

https://ria.ru/20240524/es-1948053304.html

https://ria.ru/20240524/aktivy-1948129564.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии