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Юрист заявил о сложностях при участии клиентов Euroclear в обмене активов - РИА Новости, 24.05.2024
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14:25 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/aktivy-1948129564.html
Юрист заявил о сложностях при участии клиентов Euroclear в обмене активов
Юрист заявил о сложностях при участии клиентов Euroclear в обмене активов - РИА Новости, 24.05.2024
Юрист заявил о сложностях при участии клиентов Euroclear в обмене активов
Иностранным клиентам бельгийского депозитария Euroclear будет сложно поучаствовать в обмене активов с россиянами, поскольку им будет невозможно получить, в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:25
2024-05-24T14:25
экономика
бельгия
сша
великобритания
владимир путин
euroclear
евросоюз
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Иностранным клиентам бельгийского депозитария Euroclear будет сложно поучаствовать в обмене активов с россиянами, поскольку им будет невозможно получить, в частности, лицензию казначейства Бельгии, о необходимости чего депозитарий уведомлял своих депонентов еще в ноябре 2023 года, прокомментировал РИА Новости юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (NSP) Глеб Бойко. Газета "Ведомости" в пятницу написала об отказе Euroclear от участия в процессе выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов. Депозитарий напомнил также, что ожидает от клиентов соблюдения всех применимых регуляторных и юридических обязательств, связанных с санкциями. Получение разрешения казначейства Бельгии, о необходимости чего Euroclear еще в ноябре 2023 года уведомлял своих депонентов, в данном случае невозможно, считает юрист. "Во-первых, невозможно показать ему бенефициаров обмена на российской стороне, что необходимо для принятия решения. Во-вторых, казначейство Бельгии просто не успеет рассмотреть подобные заявления. Наконец, Euroclear соблюдает не только санкции ЕС, но еще США и Великобритании, поэтому одной лицензии казначейства Бельгии даже при ее получении скорее всего было бы недостаточно. Таким образом, иностранным клиентам Euroclear будет сложно поучаствовать в обмене активов", - полагает юрист. Евросоюз в июне 2022 года ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД), на счетах которого в Euroclear и Clearstream учитывались иностранные ценные бумаги российских инвесторов, в результате чего эти активы оказались заблокированы. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность обмена замороженными активами: иностранцы смогут приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С". Прием заявок россиян в рамках обмена замороженными активами стартовал 25 марта и завершился 8 мая, каждый инвестор сможет продать бумаги максимум на 100 тысяч рублей. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физлиц-резидентов будет производиться в рублях со счетов типа "С". Прием заявок покупателей-нерезидентов начнется 3 июня и завершится 5 июля. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html
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экономика, бельгия, сша, великобритания, владимир путин, euroclear, евросоюз, национальный расчетный депозитарий (нрд), санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Бельгия, США, Великобритания, Владимир Путин, Euroclear, Евросоюз, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Юрист заявил о сложностях при участии клиентов Euroclear в обмене активов

Бойко: иностранным клиентам Euroclear будет сложно участвовать в обмене активов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Иностранным клиентам бельгийского депозитария Euroclear будет сложно поучаствовать в обмене активов с россиянами, поскольку им будет невозможно получить, в частности, лицензию казначейства Бельгии, о необходимости чего депозитарий уведомлял своих депонентов еще в ноябре 2023 года, прокомментировал РИА Новости юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (NSP) Глеб Бойко.
Газета "Ведомости" в пятницу написала об отказе Euroclear от участия в процессе выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов. Депозитарий напомнил также, что ожидает от клиентов соблюдения всех применимых регуляторных и юридических обязательств, связанных с санкциями.
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Получение разрешения казначейства Бельгии, о необходимости чего Euroclear еще в ноябре 2023 года уведомлял своих депонентов, в данном случае невозможно, считает юрист.
"Во-первых, невозможно показать ему бенефициаров обмена на российской стороне, что необходимо для принятия решения. Во-вторых, казначейство Бельгии просто не успеет рассмотреть подобные заявления. Наконец, Euroclear соблюдает не только санкции ЕС, но еще США и Великобритании, поэтому одной лицензии казначейства Бельгии даже при ее получении скорее всего было бы недостаточно. Таким образом, иностранным клиентам Euroclear будет сложно поучаствовать в обмене активов", - полагает юрист.
Евросоюз в июне 2022 года ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД), на счетах которого в Euroclear и Clearstream учитывались иностранные ценные бумаги российских инвесторов, в результате чего эти активы оказались заблокированы. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность обмена замороженными активами: иностранцы смогут приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".
Прием заявок россиян в рамках обмена замороженными активами стартовал 25 марта и завершился 8 мая, каждый инвестор сможет продать бумаги максимум на 100 тысяч рублей. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физлиц-резидентов будет производиться в рублях со счетов типа "С". Прием заявок покупателей-нерезидентов начнется 3 июня и завершится 5 июля. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года.
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ЭкономикаБельгияСШАВеликобританияВладимир ПутинEuroclearЕвросоюзНациональный расчетный депозитарий (НРД)СанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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